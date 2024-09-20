Сотрудники МЧС рассказали гатчинским школьникам о профессии спасателя

Сотрудники МЧС России рассказывают о различных сторонах работы противопожарной службы, подчеркивая важность и значимость этой профессии для общества. Учащимся представляется уникальная возможность узнать о задачах, с которыми сталкиваются пожарные и спасатели, о тех навыках и знаниях, которые необходимы для успешной работы в этой сфере.

В ходе профориентационных встреч демонстрируется видеосюжет об университете, сотрудники делятся личными историями и впечатлениями о службе, а также описывают различные направления подготовки в университете противопожарной службы. Ребятам объясняют, какие дисциплины изучаются, какие тренировки проходят обучающиеся в университете, и как теория соединяется с практикой. Это помогает будущим абитуриентам лучше понять, что их ждет в учебном процессе и в дальнейшей профессиональной деятельности.

Также уделяется внимание вопросам поступления в университет: рассказывают о необходимых экзаменах, конкурсах и условиях, которые нужно будет выполнить для поступления. Это позволяет школьникам заранее подготовиться.

Такие мероприятия, не только знакомят молодежь с профессией спасателя, но и помогают формировать осознанный выбор будущей карьеры.