Кто в Гатчинском районе останется без света 23 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
23.09.2024 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское поселение:
д. Старые Черницы.
23.09.2024 с 10:00 до 18:00
Сиверское поселение:
д. Новосиверская, ул. Стахановская.
23.09.2024 с 10:00 до 18:00
Кобринское поселение:
п. Карташевская, ул. Советская, Пролетарская, Зеленая, Горького, Пушкинская, Правды.
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