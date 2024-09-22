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Кто в Гатчинском районе останется без света 23 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

23.09.2024 с 10:00 до 18:00 

Большеколпанское поселение:

д. Старые Черницы.

 

23.09.2024 с 10:00 до 18:00 

Сиверское поселение:

д. Новосиверская, ул. Стахановская.

 

23.09.2024 с 10:00 до 18:00 

Кобринское поселение:

п. Карташевская, ул. Советская, Пролетарская, Зеленая, Горького, Пушкинская, Правды.

 