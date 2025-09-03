Выходи за меня!
Уже более 40 пар выиграли крутые призы в марафоне о любви. Победить можете и вы!
Хотите выиграть крутые призы за рассказ о своей любви? Расскажите о моменте, как вы поняли, что ваша половина — тот самый человек?
Он ест кильку в томате на десерт? А может отжимается 10 тысяч раз за 15 минут?
Поделитесь своим моментом осознания в марафоне «Выходи за меня!», соблюдая несколько важных условий:
- До 8 октября напишите пост ВК о том, когда поняли, что хотите разделить со своей второй половиной всю жизнь
- Добавьте в посте хэштеги #ВыходиЗаМеня и #Госуслуги
- Подпишитесь на «Госуслуги» ВКонтакте
- Получайте подарки и возможность выиграть романтическое путешествие по России
Подробнее — здесь (выходизаменя.рф)
Марафон проводится при поддержке «Госуслуг» и национального проекта «Экономика данных»
