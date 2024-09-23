В Ленобласти встретили 82-ю годовщину со дня прорыва энергоблокады Ленинграда

В мероприятии приняли участие ветераны «Ленэнерго», заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин, председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов, генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин, руководители компаний ТЭК Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Объекты энергетики были стратегическими целями захватчиков. Электроэнергетики, тепловики, специалисты по водо- и газоснабжению в тяжелейших условиях несли свою трудовую вахту, защищали энергообъекты, уходили на фронт. Всего за 48 дней кабельщики «Ленэнерго» проложили линии по дну Ладожского озера, вернули свет в осажденный город. Благодаря таким людям Ленинград выстоял и победил», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Энергетическая блокада Ленинграда началась в 1941 году. Уникальный проект по восстановлению электроснабжения включал частичную реконструкцию Волховских линий 110 кВ и линии 35 кВ, а также прокладку бронированного кабеля по дну Ладожского озера. Как подчеркнул генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин, операция была разработана и реализована сотрудниками старейшего филиала «Россети Ленэнерго», который в этом году отмечает вековой юбилей. Сегодня отдали дань уважения коллегам – людям, которые были не только большими профессионалами, но и настоящими патриотами. Они голодали, теряли близких, но в страшных условиях продолжали выполнять свою работу, рискуя жизнью, решали сложнейшие производственные задачи, несли ответственность за стратегические объекты.