Вам угрожают? Это преступление!

Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью предусмотрена статьей 119 Уголовного кодекса РФ и является довольно распространенным преступлением, которое совершается, в основном, на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры или в состоянии алкогольного опьянения человек высказывает угрозы, не задумываясь о том, что это деяние может быть уголовно-наказуемым.

Когда же угрожающие заявления являются преступлением, а когда – нет?

Угроза представляет собой психическое воздействие, направленное на создание тревожной обстановки для потерпевшего, на то, чтобы вызвать у него чувство страха, беспокойства за свою безопасность, жизнь и здоровье. Умышленное создание психотравмирующей ситуации, нарушающей душевное равновесие человека, само по себе является посягательством на здоровье, независимо от намерения виновного приводить данную угрозу в исполнение.

Общественная опасность угрозы заключается в ее убедительности: потерпевший воспринимает ее как реальную, как конкретное намерение.

Главное, как угрожают

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью может быть выражена в любой форме: устно, письменно, по телефону, по электронной почте, через интернет, жестами, демонстрацией оружия. Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью наступает независимо от того, в какой форме она была выражена: важно, что угроза была воспринята потерпевшим реально.

Уголовная ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью наступает лишь в тех случаях, когда имелись основания реально опасаться. При этом важно не только то, как воспринял угрозу сам потерпевший, но и фактические обстоятельства, свидетельствующие о реальной возможности исполнения угрозы. Например, если злоумышленник направляет в сторону потерпевшего нож, огнестрельное оружии или другие предметы, которые могут причинить вред здоровью или смерть. В таких случаях у любого человека появятся серьезные опасения за свою жизнь и здоровье.

В оценке реальности угрозы должны учитываться также предшествующие взаимоотношения виновного с потерпевшим, характеристика личности того, кто угрожает (ранее судимый, в том числе за насильственные преступления, психически неуравновешенный, проявляющий бурную агрессию, злобу и ненависть, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.д.). При данных обстоятельствах главное, чтобы потерпевший был убежден в реальности осуществления угрозы, чтобы он испытал страх за жизнь и здоровье, независимо от того, действительно ли она будет осуществлена.

Если вам не страшно…

Угроза, не вызывающая чувства страха и опасения за свою жизнь и здоровье, не является уголовно наказуемой. К примеру, человек твердит «Я тебя убью» и т.п. без подтверждения возможной реализации этих «обещаний». И жертва постепенно привыкает, а угроза не достигает своего результата, поскольку ни объективно, ни субъективно не является реальной. В данном случае мнимая угроза, не подтвержденная фактическими данными, не может быть действительной, следовательно, отсутствуют основания для привлечения лица к уголовной ответственности.

До 5 лет

Однако граждане продолжают совершать преступления по статье 119 УК РФ несмотря на то, что за это можно поплатиться свободой. За угрозу убийством или причинением вреда здоровью, если имелись основания опасаться, предусмотрено наказание, в том числе, в виде лишения свободы сроком до 2 лет. При совершении данного преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении лица или его близких в связи со служебной деятельностью или выполнением общественного долга, предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Так что правоохранительные органы советуют задуматься, прежде чем кому-то угрожать. Вдруг испугается? А вы ответите.

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