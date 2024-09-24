В списке вечно живых. Сын казахского народа, повторивший подвиг Александра Матросова

ОТВАЖНЫЙ БАТЫР

Султан Баймагамбетов родился 1 апреля 1920 года в крестьянской семье в ауле Коянды-Агаш Костанайской области (Казахстан). Из-за голода 1920-х рано лишился родителей. Мальчика воспитывала сестра Зейнеп. Некоторое время Султан учился в «бюджетном интернате» — Каракалпакской семилетней школе, откуда был исключен за хулиганство. В 1937 году окончил Аулиекольскую русскую среднюю школу (которая с 1965-го носит его имя, а с 2004-го является гимназией) и, не имея возможности продолжать обучение, пошел трудиться на почту. Сначала кассиром, потом начальником отделения в ауле Кумсу. В 1939-м Султана приняли в ряды Ленинского комсомола, и вскоре он переехал в село Семиозёрное, где стал секретарем сельсовета. В 1940-м был призван в ряды Красной Армии. С успехом окончил полковую школу и сразу же ушел на передовую.

С первых дней войны старший сержант С.Б. Баймагамбетов был в рядах действующей армии. Получил четыре ранения, но в госпитале надолго не задерживался. В 1943-м Султана назначили командиром пулеметного отделения 147-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии 67-й армии Ленинградского фронта. Здесь на Синявинских высотах, во время Мгинской операции Баймагамбетов и совершил свой последний подвиг, о котором писали в газетах, в честь которого сочиняли стихи и слагали песни. Эти публикации, начиная с 1943 года по сегодняшний день, бережно хранят земляки героя, краеведы из Костанайской областной универсальной научной библиотеки имени Л.Толстого, Аулиекольской районной централизованной библиотечной системы и Костанайского областного историко-краеведческого музея.

НЕВЗЯТЫЕ ВЫСОТЫ

Синявинские высоты расположены чуть южнее современного поселка Синявино. С 1941 по 1944 год там находился опорный пункт обороны немецких войск и велись жесточайшие бои за освобождение Ленинграда. Владение высотами позволяло контролировать обширную территорию. Немцы обжили обе высоты и плато между ними, превратив их в форт, откуда торфяная низина просматривалась на 12–15 километров и простреливалась в секторе 180 градусов до самого Ладожского озера.

Среди сооружений, возведенных немцами, было немало дзотов. Так называются деревоземляные огневые точки из бревен, досок и грунта. Их строят в местах, господствующих над местностью или имеющих сложный рельеф и расположенных на наиболее вероятных направлениях атак противника. Амбразура для ведения огня представляет собой короб из досок или жердей. Он имеет форму раструба с заданным углом обстрела. Дзот может иметь несколько амбразур, в том числе для организации круговой обороны. Один-два скрытых пулемета, открывающих огонь с близкого расстояния, дают эффект внезапности, внося в ряды наступающих сумятицу и панику. При этом расчет дзота находится в укрытии. Обнаружить и обезвредить такие огневые точки очень непросто. Поэтому неудивительно, что даже во время операции «Искра», когда было разомкнуто кольцо блокады, Синявинские высоты взяты не были, несмотря на большие потери в живой силе и технике советских войск.

Однако без взятия этой стратегически важной территории невозможно было выбить врага с нашей земли, и 22 июля 1943-го была предпринята очередная попытка ликвидации мгинско-синявинской группировки противника. На Синявинские высоты наступали, периодически сменяя друг друга, разные соединения 67-й армии, главным образом из состава 43-го стрелкового корпуса. Советские части неоднократно врывались на высоту 43.3 и в деревню Синявино, но всякий раз отбрасывались назад немецкими контратаками. Несколько недель ожесточенных боев не привели к сколько-нибудь значительным изменениям линии фронта, лишь увеличили количество погибших, среди которых оказался и 23-летний Султан Баймагамбетов.

НЕ СУЛТАН, А САША

Молодой командир пулеметного отделения на фронте просил называть его Сашей, а не Султаном, шутливо поясняя: «А то услышат фашисты, поднимут шум, что русские позвали на помощь какого-то султана…» Об этом, как и о подробностях последнего боя Баймагамбетова, стало известно из рассказа его однополчанина Ханифа Гайнутдинова (он опубликован в книге военного журналиста Абрама Бурова «Твои герои, Ленинград», вышедшей в 1970 году): «Позиция нашей роты проходила у самых Синявинских высот. До немцев было метров 300–400… В пять утра началась наша артподготовка, затем атака. Успеха она не принесла. Вторая атака тоже оказалась неудачной... Баймагамбетов и я высматривали, где стоят немецкие пулеметы, а Семёнов полз к командиру роты и докладывал, в каком месте находятся огневые точки… Часам к 11 положение наше стало незавидным. Патронов осталось штук по тридцать... Две-три короткие очереди — и автомат пуст. Вся надежда была на Семёнова. Он на обратном пути должен был принести патроны. Но Семёнов не вернулся. Наверное, его зацепила фашистская пуля. В это время наши бойцы опять пошли в атаку. Нам надо бы поддержать их, да нечем. Всё, что оставалось у нас с Баймагамбетовым, это несколько гранат…»

Благодаря им, бойцам удалось заткнуть глотки двум дзотам. Рота продвинулась вперед и местами вплотную подошла к немцам, но атаковать мешал пулемет из еще одного вражеского дзота. Последняя имевшаяся у Баймагамбетова граната не помогла, тогда он вскочил на ноги, рванулся к амбразуре и закрыл ее собственным телом. Больше однополчанин Султана ничего не помнил, так как этот геройский поступок помог бойцам броситься в атаку, началась рукопашная схватка и Гайнутдинов был тяжело ранен.

21 февраля 1944 года за проявленные мужество и героизм С.Б. Баймагамбетову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он похоронен в братской могиле на мемориале «Синявинские высоты». Имя его увековечено в Казахстане и России в названиях поселений, улиц и школ, в том числе гимназии города Кировска Ленинградской области. А в 2001 году во дворе этого учебного заведения Султану Баймагамбетову был установлен памятник. Над бронзовым бюстом героя трудился скульптор И.М. Большанин.

Елена Алексеева, Жанна Мозговая

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Горького, 16

Координаты для GPS: 59.875234° 30.995857°

Фото:

Памятник Султану Баймагамбетову у Кировской гимназии. Фото: Елена Алексеева

Султан Баймагамбетов. Фото: Аулиекольская районная централизованная библиотечная система

Бойцы части полковника Конькова перед форсированием Невы. 1941. Фото: Всеволод Тарасевич. Мультимедиа арт музей (Москва)

ДЗОТ

Аулиекольская школа-гимназия имени Султана Баймагамбетова (Казахстан)

Н.Гончаров. Слава тех не умирает, кто за Отечество умрет. Газета «Сталинский путь» от 29 октября 1943 г. С. 3

В.Елфимов. Бессмертие. Газета «Сталинский путь» от 29 августа 1943 г. С. 2

В.Стерхов. Подвиг Султана (слова и музыка). Газета «Знамя Победы» от 22 февраля 1977 г. С. 4

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