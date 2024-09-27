Деревня Шпаньково требует внимания

Граждане жаловались на отсутствие уличного освещения на улице Рыкунова, на нескошенную траву и не травленный борщевик, а также на неудовлетворительное состояние канализации, из-за которой миазмы проникают в квартиры.

Встреча получилась эмоциональной. Поднимались темы благоустройства, состояния жилищного фонда, уличного освещения, содержания территории, оказания медицинской помощи.

- Эти вопросы стоят очень остро и требуют решения и участия всех структур, включая управляющую компанию. Люди абсолютно правы! – подчеркнула Людмила Николаевна. – Очень важно, что сейчас в Шпаньково идут масштабные работы на теплотрассе, которая будет заменена в полном объеме – спасибо губернатору и правительству Ленинградской области за финансовую поддержку. Нареканий на теплотрассу было очень много на протяжении последних нескольких лет.

В рамках программы «Комфортная городская среда» в Шпаньково обустраивается двор, но, к сожалению, подрядчик оказался недобросовестным – Людмила Нещадим запланировала с ним отдельную встречу, чтобы обсудить завершение благоустройства и решить многие другие вопросы, включая культуру производства ремонтных работ.

- Я благодарна жителям за их активную гражданскую позицию, и, конечно, очень важно правильно и оперативно реагировать на все вопросы, которые ставят люди, - прокомментировала Людмила Николаевна.