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1 октября во всем Гатчинском округе стартует новый отопительный сезон!

В Гатчинском округе начинается регулярное отопление.

Рубрики:  ЖКХ

В соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района №4500 от 30 сентября 2024 года «О начале регулярного отопления 2024-2025 гг.» с 00 часов 00 минут 1 октября 2024 года весь Гатчинский муниципальный округ приступает к регулярному отоплению зданий всех назначений.