1 октября во всем Гатчинском округе стартует новый отопительный сезон!
В Гатчинском округе начинается регулярное отопление.
Рубрики: ЖКХ
В соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района №4500 от 30 сентября 2024 года «О начале регулярного отопления 2024-2025 гг.» с 00 часов 00 минут 1 октября 2024 года весь Гатчинский муниципальный округ приступает к регулярному отоплению зданий всех назначений.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.