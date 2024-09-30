Дети Донбасса обрели друзей в Ленинградской области

Программой пребывания предусмотрена организация учебно-воспитательного процесса, знакомство с культурно-историческими местами области, реабилитация детей в условиях мирной жизни.

«Дети с такой радостью и благодарностью рассказывают о своем пребывании в Ленинградской области и именно в ленинградских семьях! Они ежедневно окружены заботой, вниманием, теплом, добротой и уютом, им комфортно и безопасно засыпать, они обрели новых друзей, «вторых родителей» и даже любимых домашних животных.

Это говорит о том, насколько важны и ценны такие гуманитарные обмены для детей, их морального и духовного состояния, социализации и мировоззрения. Подобные проекты дают детям возможность физически и морально восстановиться, успокоиться, выспаться, найти новых друзей, расширить свои возможности для самореализации и профессионального будущего, получить новые знания. Мы будем продолжать и расширять эту работу, чтобы дать шанс как можно большему числу ребят из Донбасса почувствовать заботу и поддержку со стороны области и России в целом", - сказала Анна Данилюк.