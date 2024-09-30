Родину любить: как в спортивных вузах воспитывают патриотов

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

Патриотическое воспитание молодежи — сложный педагогический процесс, основанный на формировании нравственных чувств. Считается, что именно спорт помогает достичь высокой дисциплины и мотивирует молодежь активно участвовать в судьбе своей страны.

В спортивных вузах организуют работу поисковых отрядов и привлекают учащихся к занятиям военно-прикладными видами спорта, организуют патриотические мероприятия и возложение цветов к значимым монументам. Кстати, многие студенты сами помогают проводить мероприятия как волонтеры. А 17-19 октября в Уфе пройдет XII Международный спортивный форум «РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА», в котором юные спортсмены смогут показать свои достижения.

НА ЖИВОМ ПРИМЕРЕ

Каждое учебное заведение по-своему реализует программы патриотической направленности. К примеру, в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма (ГУФКСиТ) организовали студенческий клуб «Патриот». Его участники посетили военный госпиталь и передали участникам СВО письма поддержки. Сейчас клуб участвует в конкурсе Минспорта РФ «Герои спорта - Герои страны», посвященном 80-летию Победы.

- Мы вошли в 100 пилотных вузов, внедривших в образовательную программу новый курс «Обучение служением», - рассказала проректор по административной работе и социальному развитию Поволжского ГУФКСиТ Наталья Гречанникова. - Там обучающиеся получают опыт добровольческой деятельности.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД

В Смоленском государственном университете спорта запустили сразу три студенческих отряда: спортивно-педагогический, спасательный и строительный. И с первых дней набора к ним присоединилось несколько десятков человек.

- Отряды работают с подрастающим поколением, - поделился Проректор по спортивной работе, молодежной политике и воспитательной деятельности Кирилл Хорунжий. - Мы стремимся воспитать у детей и молодежи чувства заботы о ближнем, готовности прийти на помощь тем, кто в этой помощи нуждается, формируем у подрастающего поколения навыки, направленные на умение оказать первую помощь, как действовать в сложных и чрезвычайных ситуациях.

Алена КЛИМОВА, «Комсомольская правда»

Фото: ГУФКСиТ.