В октябре школьники 5−7 классов смогут стать участниками Национальной технологической олимпиады Junior

Главная задача НТО Junior — показать учащимся средних классов, что осваивать передовые технологии вполне можно уже в их возрасте. Для этого в рамках олимпиады в этом году юниорам предлагается шесть соревновательных направлений — сфер: «Технологии и искусственный интеллект», «Технологии и роботы», «Технологии и компьютерные игры», «Технологии и виртуальная реальность», «Технологии и среда обитания», «Технологии и космос». Школьников, показавших лучшие результаты в дистанционном отборочном этапе, пригласят в финалы, которые пройдут в ноябре 2024 года на региональных площадках по всей России.

Задания НТО Junior в увлекательной форме знакомят юниоров с современными технологиями, которые используются в различных индустриях: от исследования космоса до обучения искусственного интеллекта. Как отмечает ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов, НТО Junior — это не просто конкурс, а пространство для обучения и самообучения.

«5−7 класс — это именно тот период, когда школьники могут максимально свободно пробовать новое и искать для себя точки интереса и развития. НТО Junior погружает юниоров в современную технологическую повестку, повышает мотивацию к самостоятельному исследованию передовых технологий. Порог входа в олимпиаду относительно невысок: для первого шага достаточно иметь компьютер, доступ в интернет и заинтересованность. При поддержке педагогов, родителей и региональных координаторов Национальной технологической олимпиады многие участники уже с первого раза показывают отличные результаты», — подчеркнул Дмитрий Земцов.

В 2024 году участники НТО Junior будут работать с моделями машинного обучения и обучать собственную нейросеть, спроектируют и запрограммируют космические аппараты, изучат основные этапы и инструменты разработки полезных компьютерных игр, познакомятся с автономными роботами и технологиями Интернета вещей, освоят технологии виртуальной и дополненной реальности, погрузятся в проектирование закрытых технологических экосистем.

«В Национальной технологической олимпиаде Junior в этом сезоне уже участвуют школьники по всей стране. Наибольшей популярностью юниорский трек НТО пользуется среди ребят из Новосибирской области, Санкт-Петербурга и Московской области. Продление периода регистрации позволит присоединиться к олимпиаде юным инженерам и программистам, которые только недавно узнали об НТО и хотят попробовать свои силы в самых масштабных командных инженерных соревнованиях в России», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Регистрация школьников 5−7 классов продлится до 15 октября 2024 года на сайте https://my.ntcontest.ru/. Для подготовки участников НТО Junior к соревнованиям и изучения тем за рамками школьной программы разработаны специальные образовательные курсы по каждой сфере олимпиады, материалы опубликованы на странице https://junior.ntcontest.ru/get_ready. Отборочный этап юниорского трека продлится до середины октября, улучшить свои результаты в нем школьники также могут, сдав нормативы технологической грамотности ТехноГТО. По итогам отборочного тура определятся финалисты, заключительный тур НТО Junior пройдет с 11 по 17 ноября 2024 года по всей стране.

НТО Junior является частью Национальной технологической олимпиады, которая проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и при поддержке «Движения Первых», Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис НТО развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ). Организационный комитет олимпиады возглавляют первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Национальная технологическая олимпиада — самые масштабные в стране командные инженерные соревнования для школьников 5-11 классов и студентов вузов и колледжей. НТО проводится по широкому спектру современных направлений: от искусственного интеллекта и беспилотной авиации до геномного редактирования, космической инженерии и разработки компьютерных игр. В 2024/2025 учебном году проходит десятый сезон НТО — за все годы своего проведения олимпиада охватила более 660 000 школьников и студентов из всех регионов России и 77 зарубежных стран.