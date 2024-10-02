Ленобласть и Беларусь: новые совместные проекты

Губернатор Александр Дрозденко обсудил совместные проекты на встрече с новым Генеральным консулом Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Николаем Рогожником. Среди тем: сельское хозяйство, ветеринария, лесной комплекс, строительство, ЖКХ, ТЭК, пассажирский транспорт, пожарная техника, культурный, туристический, образовательный и молодёжный обмены.

«Ни одна наша встреча не остается просто встречей на бумаге. После этого возникают проекты, реальная работа, мы что-то реализуем, проводим акции и совместные мероприятия. У нас налажено хорошее движение. В наших взаимоотношениях мы нашли удивительный баланс — экспорт и импорт практически совпадают 50/50, и это очень важно. Хочу еще раз подтвердить, что мы готовы дальше расширять наше всестороннее сотрудничество», — отметил Александр Дрозденко.