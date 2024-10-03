Движение юных пожарных: курс – на безопасность!

Добрые традиции

Всероссийское движение юных пожарных, известное в нашей стране ещё с советских времён, было возрождено в 2010 году по решению Министерства образования Российской Федерации.

На сегодняшний день в Ленинградской области действуют 72 дружины юных пожарных. Самая активная работа ведётся в Кировском районе, где организовано 10 подобных команд. Ребята не просто познают азы противопожарной безопасности, но и регулярно соревнуются друг с другом – как на районном, так и на областном уровне.

Одной из ведущих дружин Кировского района является «Ладога» Суховской школы, в которую входит 55 человек. Руководит этой многочисленной командой Сергей Громов — педагог и добровольный пожарный с большим опытом.

Дружина и её наставник не раз были отмечены на районном и областном уровне как наиболее активные помощники огнеборцев. Только за летний период ребята приняли участие в двух всероссийских олимпиадах по пожарной безопасности и завоевали немало призовых мест.

В середине сентября старшие «ладожцы» состязались в пожарно-прикладном спорте наряду со взрослыми добровольцами и одержали уверенную победу. Дюповцы так влились в районную пожарную команду, что отличить их от профессионалов было практически невозможно.

– С этими ребятами, несмотря на их молодость, я бы смело отправился на пожар! Они настолько чётко выполняют поставленные задачи, что дадут фору любому, – поддерживает младших товарищей Сергей Громов.

Билет в будущее

В конце сентября в Отрадном прошли районные соревнования ДЮП на звание «Лучшая юношеская добровольная пожарная команда Кировского района в 2024 году», где команды соревновались в теории пожарной безопасности и трёх практических этапах: надевание боевой одежды, медицина и пожарная эстафета. Главный приз достался ДЮП «Феникс» Отрадненской школы № 2.

Анастасия Ким оказалась в дружине юных пожарных неслучайно: её отец – Роман Анатольевич – работает инженером отряда в 131-й пожарной части г. Отрадное. Девочка назубок знает основы пожарной безопасности и передаёт свои знания одноклассникам.

– Когда в школе нашему классу передали знамя юных пожарных, вопроса в том, кто станет командиром отряда, даже не возникло. Мне поручили организовать команду, раздать форму, взять на контроль активное посещение занятий и тренировок, не забывая при этом об учёбе, – поделилась с нами командир отряда.

По словам Анастасии, движение юных пожарных объединяет сверстников, помогает укреплению дружеских связей, учит уважать старших и заботиться о младших. А главное, что знания и навыки, полученные на занятиях, непременно пригодятся в будущем, даже если не собираешься связывать жизнь с пожарной охраной.

Больше знаний – меньше пожаров

ДЮП «Феникс» начала свою деятельность более 5 лет назад. Сегодня отряд насчитывает порядка 30 человек. Учитель физкультуры Отрадненской школы № 2, руководитель спортивного школьного клуба и наставник дружины Марина Петушкова гордится своими ребятами и надеется, что новый учебный год принесёт ещё больше впечатлений и достижений.

– В рамках занятий по пожарной безопасности мы изучаем теорию, практику, посещаем пожарные части, знакомимся с буднями огнеборцев – таким образом внедряем дюповцев в ту среду, которая им близка по духу. Отклик ребят получаем в виде заинтересованности, стремления к новым знаниям и наградам, – говорит Марина Викторовна.

По словам наставника, выходцы из «Феникса» настолько увлекаются пожарным делом, что нередко выбирают для себя будущую профессию «огнеборец». Однако изначально при создании ДЮП цель преследовалась другая, а именно – снизить уровень пожаров с участием детей и научить их применять полученные знания в будущем.

Юлия ТЕТАРСКАЯ, фото автора