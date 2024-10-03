Регион добрых дел

Безопасность на дорогах

Рассказывать детям о правилах дорожного движения — не самая простая задача. Если раньше достаточно было объяснить, как правильно переходить дорогу на зелёный свет, то сегодня всё значительно усложнилось. Появились новые средства передвижения, изменились требования к поведению на дорогах, и даже взрослым порой сложно разобраться в новинках ПДД.

В такой ситуации особенно важно обучать детей основам безопасного поведения на дороге. Именно этим занимаются участники проекта «СИМ БЕЗопасности», созданного Выборгским отделением Всероссийского общества автомобилистов. Обучение ориентировано на школьников 5-9 классов, в рамках программы запланировано проведение 30 образовательных мероприятий в школах и социальных центрах Ленинградской области с участием не менее 950 детей. Уникальность проекта в том, что он не просто учит детей теории, но и помогает разобраться в нововведениях через практику и игровые занятия.

— Проект «СИМ БЕЗопасности» существует уже более 10 лет. За это время мы посетили практически все районы Ленинградской области, получили письма поддержки от школ, у нас сложились добрые отношения с ГИБДД. В ближайшее время запланированы мероприятия в Тосненском, Ломоносовском, Гатчинском и Кировском районах, — рассказала методист проекта Светлана Матвеева.



Во время практической части ребят в игровой форме знакомят с правилами управления средствами индивидуальной мобильности, такими как электросамокаты, учат правильно надевать защитную экипировку и различать дорожные знаки для пешеходов и самокатчиков.

Надёжный тыл

В Ленинградской области действуют десятки волонтёрских организаций, поддерживающих участников спецоперации и членов их семей. Однако и самим добровольцам иногда нужна помощь: будь то поиск и закупка редких товаров, юридическая консультация, содействие с доставкой гуманитарных грузов на передовую. В этот момент и приходят на выручку специалисты проекта «Тыл за СВОих», созданного благотворительным фондом «Помогаем».

В их ближайших планах – содействие 20 патриотическим НКО в районах Ленобласти. На средства гранта будут закуплены материалы для создания маскировочных сетей и окопных свеч, пошива аптечек и защитных покрывал от вражеских тепловизоров. Также будет создан специальный Telegram-чат «Консультант», где будут собраны заявки на оказание адресной помощи участникам спецоперации и членам их семей.

— Проект позволяет объединить силы, обменяться опытом и знаниями, а также получить необходимые ресурсы для помощи тем, кто действительно нуждается в поддержке. С помощью чата, например, мы сможем понимать объёмы заявок на необходимые вещи в зоне СВО, учитывать их при закупках материалов, — объяснила председатель благотворительного фонда «Помогаем» Эльвира Сикорская. — Грант губернатора Ленинградской области поможет нам развиваться. Появляются новые идеи, новые разработки — и мы можем объединить усилия с волонтёрами.

Ладожский десант

«Новые тимуровцы» — так иногда в шутку называют участников молодёжной патриотической акции «Ладожский десант». Ребята ездят по районам Ленобласти, где оказывают адресную помощь нуждающимся, а также проводят «Уроки добра» в школах, вовлекают земляков в волонтёрское движение.

— Это единственная такая масштабная акция в Ленинградской области, когда студенты выезжают в отдалённые населённые пункты, чтобы помочь жителям, учреждениям, среди которых музеи, образовательные учреждения и творческие пространства. Мы не первый год работаем, адаптируемся к новой реальности. Например, во время коронавируса помощь была больше направлена на пожилое население; сейчас, во время специальной военной операции, наше внимание особенно обращено на семьи мобилизованных, на семьи тех, к кому не вернулись их родные и близкие, — отметила командир Ленинградского областного регионального отделения МОО «Российские студенческие отряды» Елизавета Орлова.

На средства гранта организаторы смогут подготовить 80 новых участников «Ладожского десанта». В планах у добровольцев выезды с добрыми делами в Волховский, Выборгский, Ломоносовский и Лужский районы Ленинградской области.

Ксения Бондаренко

Фото: комитет общественных коммуникаций ЛО