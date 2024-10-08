Будущих мам поздравили с праздником

День беременных – это новый праздник в России. Впервые в формате акции он был проведен в 2022 году при поддержке проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». С 2023 года праздник стал всероссийским. Поскольку беременность длится 9 месяцев, праздник отмечается 2 раза в год: 7 октября и 7 апреля - чтобы все женщины во время беременности могли отпраздновать такой важный для них день.

День беременных в Ленинградском областном перинатальном центре в этот раз прошел с рекордным количеством подарков. 20 из почти 80 присутствовавших будущих мамочек ушли домой не только с желанием рожать здесь, но и с приятным бонусом.

- Для каждой будущей мамы ожидание малыша — это важное и волнительное событие, она как никогда нуждается в заботе и помощи. В Ленинградской области каждый год расширяются меры поддержки семьи, материнства и детства. И в Год семьи этому вопросу уделяется приоритетное внимание. Поздравляю будущих мамочек с праздником! Пусть дни ожидания будут светлыми и спокойными, полными любви и счастья! – обратилась к гостям перинатального центра депутат Законодательного собрания Ленинградской области, региональный координатор проекта «Крепкая семья» Людмила Тептина.

В дневном стационаре Гатчинской женской консультации 7 октября состоялся розыгрыш подарков для беременных. Будущие мамы вытаскивали номерки и получали призы: витамины, сумки-шопперы и толстовки с символикой Гатчинской клинической межрайонной больницы. Команда женской консультации уверена: хорошее настроение просто необходимо при вынашивании малыша!