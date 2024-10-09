Делегация 47 региона с рабочей поездкой посетила школу-интернат №2 в Енакиево

Для делегации Ленинградской области была подготовлена концертная программа, во время которой от Ленинградского областного регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Рытов передал интернату телевизоры, игровую консоль Sony PlayStation, геймпад для консоли PlayStation и детские игры для PS4. Саяд Алиев вручил школе-интернату спортивный инвентарь: различные мячи для игр, обручи, скакалки, а также принадлежности личной гигиены, канцелярские товары и материалы для творчества, наборы с детскими игрушками, сладкие угощения и столовую посуду. Участники «Движения Первых» передали ребятам футболки и панамки, настольные игры «Орлята». По словам Дмитрия Рытова встреча была очень тёплой.

На сегодняшний день в школе-интернате заменены окна, сделана спортивная площадка, ребят принимали в области на летние каникулы.

«Дал поручение организовать еще поездку, чтобы в Ленобласти отдохнули все дети. Много задач по ремонту и оснащению интерната, территорию тоже будем приводить в порядок», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Ранее, к началу учебного года в Енакиево установили две воркаут-площадки: в школе-интернате №2 и детском социальном центре «Рябинка». Татьяна Канивец, директор школы-интерната выразила благодарность команде 47 региона за помощь и отметила, что дети очень любят спорт и с удовольствием занимаются физкультурой на площадке.

Также губернатор рассказал, что в планах на следующий год ремонт и реконструкция одной из школ, продолжение дорожных ремонтных работ в частности по водоснабжению в Енакиево.