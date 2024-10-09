Ленобласть продолжает помощь Енакиево

«Сегодня мы подвели итоги работы Ленинградской области в нашем подшефном городе Енакиево. Все планы по 2024 году Ленинградская область достойно выполнила. Мы сверстали программу на 2025–2027 годы. Договорились, что финансовая поддержка от Ленинградской области будет не менее, чем поддержка в этом году. В планах на следующий год — ремонт и реконструкция одной из школ, конечно же, продолжение дорожных ремонтных работ, продолжение работ по канализационной сети, работ по водоснабжению. Вода и канализация — это острые вопросы в целом для Донецкой Народной Республики, но и здесь мы идём с опережением. И конечно продолжим шефство над социальными учреждениями. Хочу выразить слова благодарности всей своей Команде 47, которая очень дружно и слаженно отрабатывает на подшефной территории», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам главы региона, выполнение программы в Мариуполе также идёт с опережением — заканчиваются ремонтно-восстановительные работы в микрорайоне Ленинградский. Реставрируются ряд знаковых объектов города.

В ходе поездки губернатор Ленинградской области посетил Лицей информационных технологий, интернат №2, МФЦ, школу мотокросса, провёл встречу с военнослужащими и медицинскими работниками.