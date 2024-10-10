У Ленобласти — первые награды выставки «Золотая осень»

Еще пяти серебряных и одной бронзовой медалей удостоена работа госветстанций Всеволожского, Гатчинского, Лужского, Кировского и Тосненского, Тихвинского и Бокситогорского, Волховского и Киришского районов.

Конкурсная комиссия Минсельхоза отметила клиентоориентированный подход, лабораторную деятельность и проведение профилактических мероприятий госветслужбой районов Ленинградской области.

Также большой серией наград отмечены достижения племенной животноводческой службы региона. 5 ведущих хозяйств области представили на выставку своих лучших животных, победителей областных племенных выставок.

Овцы мясной породы из хозяйства «Катумы», коровы айрширской породы племзаводов «Новоладожский» и «Будогощь», бык хозяйства «Спутник» – признаны лучшими в России и получили золотые медали выставки. Второго места, серебряной медали, удостоены молочные козы племзавода «Приневское».