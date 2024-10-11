Коррупция не пройдёт

Профилактика прежде всего

Как бороться с коррупцией, чтобы минимизировать риски и повысить прозрачность работы государственных служащих? Ответ на этот вопрос искали участники обучающего семинара, организованного Управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства Ленинградской области. Встреча была посвящена развитию мер по предупреждению коррупции в госучреждениях 47-го региона.

Основой для обсуждения стали результаты антикоррупционного аудита и выездных проверок, проведённых в муниципалитетах Ленинградской области. Участниками мероприятия стали 314 государственных служащих, в том числе – начинающие специалисты бюджетных организаций.

Важной частью семинара стала информация, представленная прокуратурой Ленинградской области. Надзорное ведомство поделилось результатами работы в области профилактики коррупционных правонарушений. Специалисты управления рассказали о том, как на практике организована борьба с коррупцией, и предложили методические материалы, разработанные для государственных служащих.

Интерактивная часть программы представляла собой интеллектуальную викторину, которая помогла участникам лучше усвоить материал и проверить полученные знания на практике.

По распоряжению губернатора региона антикоррупционные аудиты проводятся регулярно. Выездные проверки госучреждений позволяют выявить слабые места и снизить возможные коррупционные риски, что способствует повышению эффективности работы в этой важной сфере.

Инновации против коррупции

Современные цифровые технологии также становятся важным инструментом в борьбе с коррупцией. В Ленинградской области с этого года действует новая государственная информационная система «Посейдон», призванная усилить борьбу с незаконными действиями чиновников. Система собирает и анализирует данные о доходах и имуществе государственных служащих, используя базы данных Федеральной налоговой службы, Росимущества и Росфинмониторинга, а также информацию из социальных сетей. Такой подход позволяет выявлять возможные коррупционные связи и создавать «коррупционные портреты» чиновников и депутатов. Важно отметить, что «Посейдон» не только выявляет нарушения, но и позволяет проводить профилактическую работу, снижая риск участия госслужащих в сомнительных сделках. Система способствует повышению прозрачности и подотчетности в государственных структурах, что является одним из ключевых факторов в предотвращении злоупотреблений.

Контроль за использованием системы и перечнем ответственных лиц утвержден губернатором области. Помимо внедрения «Посейдона», важную роль в борьбе с коррупцией продолжает играть комиссия по предупреждению и противодействию коррупции. Систематический подход и профилактика правонарушений помогают снижать уровень коррупции в регионе.

Кроме того, жителям Ленобласти на портале «Госуслуги» доступны уже более 80 региональных услуг: от записи в школы и получения медицинских услуг до управления имуществом. Такой «цифровой сервис» помогает минимизировать человеческий фактор в работе с государством, в том числе сводя к нулю коррупционные риски.

Объединить усилия

Но и на этом Команда47 останавливаться не планирует. Одним из приоритетов на ближайшее время в Ленинградской области станет усиление межведомственного взаимодействия в антикоррупционной работе. На очередном заседании антикоррупционной комиссии губернатор Александр Дрозденко отметил важность оперативного реагирования на коррупционные проявления и жёсткого наказания за них. В обсуждении приняли участие представители Следственного комитета, прокуратуры и Контрольно-счётной палаты региона.

По итогам заседания губернатор поручил управлению профилактики коррупционных правонарушений организовать дополнительное обучение для госслужащих, включая инструктажи по заполнению деклараций о доходах и расходах. Также планируется усилить консультирование специалистов, разрабатывающих правовые акты, чтобы минимизировать риск нарушений.

Этот скоординированный подход позволит региону действовать более эффективно в сфере борьбы с коррупцией и укрепить доверие к государственным институтам.

Илья Бунин