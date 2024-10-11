Ленобласть растёт в аграрном секторе

«По итогам года Ленобласть растёт по производству молока на 6,5 тысяч тонн, увеличивает производство яиц на 4,8%, мяса — на 5,5%, пищевой продукции — на 25%. Мы собрали хороший урожай, ожидаем третий за всю историю объём производства зерна. Мы расширяем строительство соцобъектов на селе, открываем новые предприятия, реализуем инвестпроекты, почти на полмиллиарда увеличили господдержку из областного бюджета АПК в 2024 году. В итоге жители региона полностью обеспечены основными продуктами питания», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Михаил Мишустин осмотрел экспозицию ООО СХП «Катумы» из Всеволожского района, где выведена и зарегистрирована в 2017 году новая российская мясная порода овец, и пожелал успехов региону.

Агропромышленный комплекс Ленинградской области на «Золотой осени» представляют более 50 предприятий, которые привезли в столицу почти 8 тонн продукции: сыры, колбасы, мясные и рыбные деликатесы, молочная и кондитерская продукция, овощи, фрукты. В павильоне животноводства область представляют 5 племенных хозяйств, 14 животных — молочный и мясной крупный рогатый скот, молочные козы, мясные бананы.

Аграрии Ленинградской области участвуют в работе пленарной сессии, круглых столов, семинаров, выступают с докладами и участвуют в дискуссиях.

26-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» работает в этом году в новом выставочном центре сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Выставка традиционно проводится накануне празднования Дня работников сельского хозяйства и пищевой промышленности, который отмечается во второе воскресенье октября, и подводит первые итоги работы агропромышленного сектора России.