В Гатчине производится ультрапастеризованное молоко со Знаком качества

Эксперты Роскачества также напомнили о пользе и вреде ультрапастеризованного молока.

Ультрапастеризация — самый современный способ обработки, при котором молоко нагревают до очень высокой температуры, не менее чем 137 °С, но держат при ней всего несколько секунд. И за это короткое время при высокой температуре в молоке убиваются практически все бактерии. Такое молоко становится стерильным и может храниться при температуре не выше 25 °С до 6 месяцев.

При правильной обработке и качественной упаковке основные питательные вещества в молоке сохраняются. При тепловой обработке может снижаться содержание витаминов группы В, С, фолиевой кислоты. Но кальций, молочный белок, молочные жиры и прочие питательные вещества остаются практически неизменными.

Ограничить употребление ультрапастеризованного молока нужно в тех же случаях, когда не рекомендуется молоко с более коротким сроком годности: при лактазной недостаточности и аллергических реакциях.

Производители ультрапастеризованного молока со Знаком качества по регионам:

Республика Татарстан (5):

— ООО «Агросила-Молоко» — (т. м. «Агросила»; с. т. м. ООО «АШАН» «Каждый день», «АШАН») — 3;

— ООО «Казанский молочный комбинат» (с. т. м. «Глобус», с. т. м. «Моя цена») — 2;

Удмуртская Республика (4):

— ОАО «МИЛКОМ» (т. м. «Молочная речка», «Село Зеленое»; с. т. м ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» Aro; с. т. м ОАО «ГИПЕРГЛОБУС» «Ваш выбор») — 4;

Брянская область (3):

— ООО «Брянский молочный комбинат» (т. м. «А2 Умное молоко», с. т. м ООО О'кей «О'кей») — 2;

— ООО «Завод детского питания Фаустово» (т. м. ООО Брянский молочный комбинат «БКМ») — 1;

Рязанская область (3):

— ООО «Агромолкомбинат Рязанский» (т. м. «Амка», «МУ-У», «С нашей фермы») — 3;

Белгородская область (2):

— АО «Белгородский молочный комбинат» (т. м. PARMALAT, «Белый Город») — 2;

Ленинградская область (2):

— ООО «Галактика» (т. м. «Сударыня») — 2;

Владимирская область (1):

— АО «Холдинговая компания Ополье» (т. м. «Ополье») — 1;

Нижегородская область (1):

— АО «Молоко» (т. м. «Северная долина») — 1;

Свердловская область (1):

— ООО «Молочная благодать» (т. м. «Молочная Благодать») — 1.

В основном Знак качества получили торговые марки молока c массовой долей жира 3,2%. Исключения: т. м. «А2 Умное молоко» — 3,4–4,5 %, т. м. PARMALAT — 3,5 % и т. м. «Сударыня» — 2,5 %.