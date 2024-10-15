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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

16.10.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Прибытково,

п. Кобрино,

д. Мельница,

СНТ «Мельница»,

СНТ «Мельничный ручей», 

СНТ «Красная дача», 

СНТ «Бригантина».      