Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
16.10.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Прибытково,
п. Кобрино,
д. Мельница,
СНТ «Мельница»,
СНТ «Мельничный ручей»,
СНТ «Красная дача»,
СНТ «Бригантина».
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