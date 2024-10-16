400 студентов приняли участие в региональном слёте Студенческих отрядов Ленинградской области

На мероприятии подвели итоги летних трудовых выездов студенческих отрядов Ленинградской области, назвали лучших для дальнейшего участия в окружных и всероссийских профессиональных и творческих конкурсах, а также наградили участников студенческих отрядов за выдающиеся успехи в отрядной деятельности.

Напомним, в 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей основания движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие нашей страны.

В течение лета члены студенческих отрядов выезжали работать в различные районы Ленинградской области в качестве вожатых, работников сельского хозяйства и сервисного направления. Также на разные объекты были трудоустроены несовершеннолетние лица. Ленинградский областной студенческий отряд обеспечил местами работы около 400 студентов.

В рамках слета члены студенческих отрядов продемонстрировали свои навыки в конкурсе профессионального мастерства, творческом и медиа-конкурсе, а также поучаствовали в Спартакиаде. Конкурсанты, занявшие призовые места, отправятся представлять Студенческие отряды Ленинградского областного регионального отделения на Окружной Слёт Студенческих отрядов Северо-Западного Федерального округа, который будет проходить 7-10 ноября в Калининграде.

Во время регионального Слёта также прошла церемония Линейки закрытия Трудового семестра, на которой были награждены члены студенческих отрядов, проявившие свои лучшие навыки и знания во время работы в летний период, а также в течение всего года: участники и руководители Регионального сводного студенческого сельскохозяйственного отряда “ЧистоЯгода”, члены студенческих отрядов, получившие звание “Лучший боец”, победители различных конкурсов, а также партнёры, оказавшие содействие в подготовке и организации мероприятия.

Своими впечатлениями от мероприятия поделилась Руководитель Студенческих отрядов Ленинградской области Елизавета Орлова: «На мой взгляд, главная задача была собрать всех вместе, поделиться эмоциями и успехами после летнего сезона, ну и, конечно, показать свое мастерство в профессии, спорте, творчестве! Считаю, что мы с этой задачей успешно справились».