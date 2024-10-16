400 студентов приняли участие в региональном слёте Студенческих отрядов Ленинградской области
С 11 по 13 октября на территории Ленинградской области на базе лагеря «Град Детинец» прошёл региональный слёт студенческих отрядов.
На мероприятии подвели итоги летних трудовых выездов студенческих отрядов Ленинградской области, назвали лучших для дальнейшего участия в окружных и всероссийских профессиональных и творческих конкурсах, а также наградили участников студенческих отрядов за выдающиеся успехи в отрядной деятельности.
Напомним, в 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей основания движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие нашей страны.
В течение лета члены студенческих отрядов выезжали работать в различные районы Ленинградской области в качестве вожатых, работников сельского хозяйства и сервисного направления. Также на разные объекты были трудоустроены несовершеннолетние лица. Ленинградский областной студенческий отряд обеспечил местами работы около 400 студентов.
В рамках слета члены студенческих отрядов продемонстрировали свои навыки в конкурсе профессионального мастерства, творческом и медиа-конкурсе, а также поучаствовали в Спартакиаде. Конкурсанты, занявшие призовые места, отправятся представлять Студенческие отряды Ленинградского областного регионального отделения на Окружной Слёт Студенческих отрядов Северо-Западного Федерального округа, который будет проходить 7-10 ноября в Калининграде.
Во время регионального Слёта также прошла церемония Линейки закрытия Трудового семестра, на которой были награждены члены студенческих отрядов, проявившие свои лучшие навыки и знания во время работы в летний период, а также в течение всего года: участники и руководители Регионального сводного студенческого сельскохозяйственного отряда “ЧистоЯгода”, члены студенческих отрядов, получившие звание “Лучший боец”, победители различных конкурсов, а также партнёры, оказавшие содействие в подготовке и организации мероприятия.
Своими впечатлениями от мероприятия поделилась Руководитель Студенческих отрядов Ленинградской области Елизавета Орлова: «На мой взгляд, главная задача была собрать всех вместе, поделиться эмоциями и успехами после летнего сезона, ну и, конечно, показать свое мастерство в профессии, спорте, творчестве! Считаю, что мы с этой задачей успешно справились».