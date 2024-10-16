Семинары, конференции и праздники — после победы

«Сегодня максимум финансовых ресурсов мы должны сконцентрировать на поддержке участников специальной военной операции и на общественной безопасности. Сохраняя все социальные обязательства перед жителями, мы можем перераспределить расходы бюджета, отказавшись от ненужных сегодня, непозволительных трат на разного рода конференции, семинары, чествования», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Распоряжением Правительства органам исполнительной власти Ленинградской области предписано до 15 ноября представить предложения по перераспределению сэкономленных в результате отказа от семинаров, конференций и командировок средств на расходы, связанные с поддержкой участников СВО и проведением мероприятий по обеспечению общественной безопасности.