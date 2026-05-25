Ленинградцы выбирают скверы и набережные

«Я часто говорю: никто не знает потребности района лучше, чем сами жители. Где-то не хватает территории для прогулок, где-то — спортивной площадки или тихого места для отдыха. Вы сами определяете приоритеты, решаете, что появится в ваших населённых пунктах, а наша задача — профессионально и качественно эти идеи воплотить. Каждый голос — это выбор в пользу уютных скверов у дома, современных набережных и благоустроенных парков, где гуляют дети и родители, бабушки и дедушки», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и пригласил жителей принять участие в голосовании.

Сделать выбор можно до 12 июня:

- на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru

- через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе»

- с помощью чат-бота в максе

- при поддержке волонтеров благоустройства в общественных местах.

Удобный вариант обсудить варианты благоустройства в вашем населенном пункте с соседями — общедомовые чаты управляющих компаний и ТСЖ, которые есть в каждом доме.

Поддержанные проекты будут реализованы в 2027 году по федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как добавили в комитете по ЖКХ Ленинградской области, сейчас в лидерах голосования —Янино-1, Подпорожье, Приозерск, Бугры и Отрадное. Больше активности ждут от жителей Усть-Луги, Сертолово, Ивангорода, Нового Девяткино и Всеволожска.