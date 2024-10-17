Гериатр продлевает молодость

Кто такой врач-гериатр, можно ли отсрочить старость, и почему лучше один раз «прилечь» в стационар, чем обивать пороги поликлиники – рассказала зав. стационаром Вырицкой районной больницы, и.о. заведующего гериатрическим отделением, врач-гериатр Елена Мяленка.

Ее обожают пациенты, любят и ценят коллеги, во многом именно благодаря ей гериатрическое отделение в Вырице стало тем уникальным подразделением Гатчинской КМБ, в которое пациенты стремятся вернуться.

Елена Владиславовна работает в Гатчинской клинической межрайонной больнице шестой год. Она окончила с красным дипломом медицинский факультет Санкт-Петербургского государственного университета, занималась научной работой, работала во 2-й городской больнице в Центре интенсивной пульмонологии и торакальной хирургии, в Городском пульмонологическом центре на базе Введенской больницы. Руководить гериатрическим отделением Вырицкой больницы пришла по программе «Земский доктор», а с августа этого года возглавила и стационар в Вырице.

- Елена Владиславовна, как вы – жительница Петербурга – попали в программу «Земский доктор» и стали фактически работать «на селе»?

- Врач-гериатр – дефицитная специальность, которая включается в программу «Земский доктор», и когда в Вырицкой больнице открылось гериатрическое отделение, меня пригласили сюда заведующей. А поскольку я замужем за военным и жила сначала в Учхозе, потом в Гатчине, этот район стал для меня родным.

- Не пожалели, что поменяли Северную столицу на Гатчинский округ?

- Ни одного дня!

- Для непосвященных: что это за врач – гериатр, и чем обусловлен ваш выбор?

- Гериатр – это, можно сказать, врач-терапевт для людей старше 60 лет. Будучи терапевтом, я прошла обучение по первичной переподготовке на врача-гериатра и с января 2020 года работаю в Вырицкой больнице врачом-гериатром. С пожилыми людьми интересно. У них можно многому научиться, набраться мудрости. Это люди с характером, не избалованные судьбой, особенно те, кто прошел войну и восстанавливал страну после. Я считаю, что помогать им – наш долг.

К тому же изначально я была терапевтом со специализацией «пульмонология», а это все-таки хронические заболевания, которыми чаще болеет старшая возрастная группа, костяк пациентов пульмонолога – это тоже лица старше 60 лет.

- Какое впечатление произвело на вас гериатрическое отделение пять лет назад?

- В первую очередь, было очень приятно познакомиться с людьми, которые здесь работают. Для этого отделения характерна особая душевность, такая домашняя обстановка. У нас есть уникальный сотрудник – процедурная сестра Галина Яковлевна Панова: она всех пациентов знает по имени-отчеству. Ей достаточно один раз познакомиться с человеком, чтобы потом, когда он поступит снова года через два, вспомнить и как его зовут, и всю его историю. И такое отношение к пациентам – у всего персонала. Люди здесь в основном работают подолгу, коллектив сложившийся, стабильный. Многие из тех, кто перешел в другой стационар, вернулись, потому что, говорят, в этом отделении – особая семейная атмосфера.

- Какие врачи работают на гериатрическом отделении? Тоже постарше?

- Коллектив у нас разновозрастный. Есть и молодые, и заслуженные доктора, и кому к восьмидесяти. Непосредственно на отделении – два врача-гериатра: я и Анна Николаевна Кореневская. Она пришла в специальность из кардиологии, была терапевтом, потом прошла обучение по гериатрии. Анна Николаевна – из знаменитой петербургской врачебной династии Кожевниковых-Монаховых, врачебной элиты. Отрадно, что она у нас работает.

Вообще, в Вырицкой больнице три отделения: терапия, хирургия и гериатрия. Соответственно, на каждом отделении работают врачи своих профилей плюс врач функциональной диагностики – Дмитрий Михайлович Быковицкий, один из основателей метода ЭКГ в Петербурге, работал на кафедре МАПО. Также есть медицинский психолог – Ирина Викторовна Смитрович, поскольку у гериатрических пациентов нередки особенности когнитивных процессов. Она проводит с ними занятия на тренировку памяти, учит несложным приемам для домашних упражнений. А зачастую нашим пациентам нужно просто внимание и «поговорить». Многие уходят от нас со словами: «Доктор, спасибо, что выслушали», потому что амбулаторный прием, конечно, не позволяет уделить столько времени каждому.

- Сейчас много говорят о нехватке в больницах медицинских сестер. У вас нет кадрового дефицита?

- Благодаря тому, что государство увеличивает заработную плату, есть указ президента о выплатах медикам, работающим в удаленных населенных пунктах, у нас проблем со средним медперсоналом нет. Плюс политика и.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростислава Павлова, который позволяет нам стимулировать активно работающих, проявляющих себя сотрудников. Люди заинтересованы. Также у нас есть возможность получения служебного жилья, компенсация оплаты арендованной квартиры – руководство больницы идет навстречу.

Хотите на гериатрию? Скажите три раза «да»

Гериатрическое отделение рассчитано на 30 коек и разделено на две части: три палаты – для пациентов, которые лишены возможности к самообслуживанию, остальные четырехместные палаты предназначены для тех, кто самостоятельно передвигается и может себя обслуживать.

- Что нужно, чтобы лечь на гериатрическое отделение? Состариться?

- У нас есть журнал плановой госпитализации. Многие считают, что в больницу пробиться невозможно. Это не так. Достаточно прийти к своему участковому и сказать, что вы хотите лечь на гериатрическое отделение. Доктор нам позвонит, и мы согласуем дату госпитализации. Бывают, конечно, аншлаговые сезоны, когда очередь на две-три недели вперед, но обычно мы стараемся всех принять в течение ближайшей недели.

- Койки не пустуют?

- Нет, как правило, заполнено все. Мы работаем в рамках страховой медицины – по полису ОМС и стараемся наш лечебно-диагностический план выстраивать так, чтобы средняя продолжительность госпитализации составляла от семи до девяти дней. За это время мы успеваем провести базовое обследование пациента, скорректировать медикаментозную терапию, которую он получал на амбулаторном этапе, чтобы выписать его на дальнейшее домашнее лечение с подобранной дозой препаратов по всем его соматическим заболеваниям. Ну и, соответственно, здесь он получает курс инфузионной терапии, физиотерапии, мы как раз укладываемся в эти сроки.

Собственно, для этого и нужна госпитализация: чтобы провести комплексное обследование и подобрать терапию. Как говорят наши постоянные пациенты, «прокапаться».

- С какими симптомами все-таки отправляют к гериатру?

- Терапевт проводит оценку по скрининговому опроснику «Возраст не помеха», где нужно набрать три балла – три раза ответить «да», чтобы получить направление в гериатрическое отделение. Вопросы – про снижение слуха, ухудшение памяти и т.п. Участковый терапевт может и сам заполнить эту анкету, исходя из состояния пациента.

В направлении на госпитализацию участковый указывает основное заболевание пациента, который к нам направляется – гипертония, ишемическая болезнь, диабет и т.д. И сопутствующим заболеванием пишет «возраст-ассоциированная астения – под вопросом» (возрастное снижение физиологического резерва и функций систем организма). Наша задача – с этим вопросом разобраться и, соответственно, скорректировать лечение.

Мы проводим комплексную гериатрическую оценку: способность к самообслуживанию – физический статус больного, и по опросникам MMSE оцениваем ментальный статус, выявляем первые признаки снижения когнитивных функций, и при определенных изменениях медицинский психолог проводит специальные занятия. Предлагаются тренинги для дома, чтобы затормозить процесс. Первые признаки деменции, энцефалопатии подлежат не только медикаментозному лечению, но и обязательным занятиям – ментальным тренировкам.

Для лиц в переходном возрасте

- Бытует мнение, что наш профиль больше паллиативный, для людей с тяжелой деменцией, и вообще тут лежат только «старые старички». Да, люди в возрасте 90+ у нас не редкость, буквально недавно проходили лечение наши постоянные пациенты – бывшие узники концлагерей. Но не меньше и пациентов только перешагнувших 60-летие…

- Почему отсчет идет от 60-ти?

- Потому что к этому возрасту у пациента обычно накапливается ряд проблем со здоровьем – и гипертония, и сахар поднимается, начинают болеть суставы, спина, появляется остеохондроз. При этом многие выходят на пенсию, ритм жизни меняется – это тоже стресс, и могут появляться признаки ментальных нарушений, забывчивость из серии «где мои очки?», когда они на переносице. Это случается, конечно, и в молодости: вопрос в том, насколько часто происходят такие казусы.

- Но теперь ведь пенсионный возраст поднялся, и в 60 лет многие мужчины еще должны работать…

- Чтобы продлить работоспособность, тоже имеет смысл провести диагностику, подобрать правильное лечение, потому что большинство мужчин вообще не склонны обращаться к врачам, соблюдать предписания и любят действовать по принципу «отлежусь – и все пройдет». Это неправильная позиция, и наша задача донести это до пациента.

Мы объясняем каждому, что выполнять назначения доктора необходимо. Есть препараты, на которые можно «закрыть глаза», если день-два не принял. А есть препараты для систематического приема, и пропускать нельзя! По стандартам оказания медицинской помощи при каждой нозологии человек должен получать определенный перечень препаратов из разных групп. Но если человек впервые столкнулся с болезнью, а ему сразу – пять таблеток, он скажет: «Я в жизни ни одной не пил и теперь не буду». Поэтому наша задача объяснить, что прием ряда лекарств – жизненно важен.

В гериатрическом отделении мы можем применять своего рода психологический прием, наглядно демонстрируя пациентам последствия того или иного поведения: вот человек – неукоснительно соблюдает все рекомендации, принимает препараты и в свои девяносто ведет активный образ жизни, в хоре поет. А вот тот, кто пренебрегал лечением, врачей не слушал – в палате для лежачих пациентов, которые после инсульта.

- С кем сложнее – с 90-летними или 60-летними?

- С 60-летними. Это «переходный возраст», когда люди не готовы принять свой биологический возраст и ограничения, которые он накладывает.

Во избежание маразма

- Дементных больных, к сожалению, много. Они почему-то проходят мимо психиатров, ведь признавать такую болезнь людям не хочется, визит к врачу-психиатру многие считают зазорным. А к психиатру надо идти с первых симптомов! Предвестники деменции – когда человек начинает забывать какие-то привычные слова, долго формулирует мысль и ему начинают подсказывать. Возникают «провалы в памяти»: человек сначала забывает о каких-то ближайших событиях в жизни, потом – о более ранних.

Призыв к родственникам пожилых людей – обращать на это внимание и незамедлительно обращаться к психиатру! Вовремя подобранная терапия – это возможность сохранить активность близкого на долгие годы. Потому что потерять разумность можно очень быстро, и это необратимо. Задача на ранних этапах – остановить эти изменения. Часто мы сами организуем для таких пациентов консультации психиатра и помогаем оформить документы в медико-социальное учреждение.

- Лежачих пациентов много?

- Лежачих вообще очень много. Это и социальная проблема, когда родственники живут далеко, работают и не могут обеспечить уход. В таком случае мы предлагаем оформить индивидуальную программу и получить место в медико-социальном учреждении долгосрочного пребывания.

К гериатру – на пару

- Кого больше среди ваших пациентов – мужчин или женщин?

- Женщин. Но их в принципе больше в этой возрастной категории. Средний возраст наших пациентов – 77-87 лет. Самой пожилой пациентке был 101 год. Кстати, в наше отделение принимаются на лечение и супружеские пары, которым мы выделяем отдельную палату. Потому что многим супругам в таком возрасте тяжело разлучаться, кто-то в принципе не может жить один. И десяток таких пар у нас наберется…

Но вообще наши пациенты до последнего стараются сохранить самостоятельность. Уехать из своего дома в деревне к детям в город и стать обузой – да ни за что!

- У вас есть постоянные пациенты?

- Есть, и много тех, кто у нас лежит регулярно. Не хвастаясь, могу сказать: если люди попадают к нам на лечение, в 90% случаев они потом говорят: «Если мы ложимся, то только к вам». И, при необходимости, возвращаются. Мы никогда никому не отказываем.

Все там будем?

- Елена Владиславовна, надо ли обращаться к гериатру человеку, скажем, 75+, если он по-прежнему бодр и свеж, и разум ясен?

- Обращение к гериатру может иметь и профилактический смысл. Люди не идут в поликлинику, потому что не хотят брать талончики, сидеть в очереди, а вместо этого начинают пить таблетки «как у соседки» или по совету провизора в аптеке. И хорошо, если такая «терапия» хотя бы не принесет вреда.

Гериатрическая помощь у нас абсолютно доступна и бесплатна, так пусть это будет профилактическая госпитализация с легкой коррекцией амбулаторных назначений. В условиях стационара гораздо проще провести комплексное обследование и отследить индивидуальную реакцию на препарат. Любой подбор таблеток, любое титрование доз должно происходить под наблюдением врача, и стационар это позволяет. Назначив лекарство, я 24 часа в сутки могу контролировать, как пациент отреагировал на это лечение, и в случае необходимости моментально его скорректировать. И за тот период времени, что человек лежит здесь, мы можем подобрать индивидуальную дозировку.

- Можно ли отсрочить старость? Что посоветовать тем, кто приближается к 60-и, к пенсии, чтобы попадали к вам как можно позже?

- Гериатрический возраст – это не приговор. Старение – это неизбежно, и не надо этого бояться. Для сохранения здоровья нужна физическая и умственная активность – как профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений. Но нужен разумный подход: пешие прогулки не менее полутора часов в день в комфортном темпе, не вызывающем одышки. Это полезно для и укрепления мышечного каркаса, и для профилактики остеохондроза. Даже пожилой человек с тросточкой может выйти на полтора часа погулять. Ну, хотя бы вокруг дома неспеша обойти…

- Мы все в будущем ваши пациенты?

- Дай Бог! Потому что я рассматриваю наше отделение не как стационар для бесперспективных больных, а как отделение, которое призвано помочь человеку с багажом знаний и возрастных изменений продлить молодость.

Беседовала Екатерина Дзюба