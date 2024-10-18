Матушка Россия Дмитрия Паныча

В любую погоду, в любое время года, дождь ли, ветер на дворе или солнце, жители поселка Сиверский могли увидеть крепкую, ладную фигуру художника, стоящую перед этюдником, поставленным то на заросшем берегу реки Оредеж, то на полевой дороге, ведущей к деревне Большево, то и вовсе в глухом лесу, где-нибудь на опушке.

Без устали трудился Дмитрий Степанович, и результатом этого труда стали многочисленные этюды и картины, которые украшают теперь школы и библиотеки, детские сады и музеи: в Сиверской, Рождествено, Кобрино… В Выре, в Доме станционного смотрителя, – целая коллекция работ, подаренных художником.

«Широкой души человеком был Дмитрий Степанович. Матушку Россию, как он выражался, любил беззаветно и преданно, что всем нам видно по его картинам, теплым, приветливым и проникновенным», – рассказывает художник Иван Радюкевич.

А вот каким вспоминают Дмитрия Степановича гатчинские художники Елена и Владимир Филатовы:

«Он был нам старшим товарищем, учил мастерству живописи. По-отцовски относился к нам, хотя мы никогда не ощущали разницы в возрасте (35 лет). Познакомился первым Владимир, когда вступил в Гатчинское товарищество художников. В жизнь художников мы вошли, словно нечаянно, при поддержке Дмитрия Степановича. Дружба продолжалась до конца. Мы часто бывали в гостях в его семье. Приветливая супруга Александра Ивановна всегда принимала нас радушно. Добрый, остроумный собеседник, Дмитрий Степанович был душой компании. Много рассказывал о художниках, говорили о пленэре. Когда мы приезжали в гости и гуляли по Сиверской, Дмитрий Степанович показывал красивые уголки, которые он писал. Очень нравятся его пейзажи и натюрморты. Много ездили по Ленинградской области, представляя совместные выставки. Несмотря на возраст, был он сильным, мужественным, надежным в организации наших общих творческих дел. Мы его любим и помним».

Своими воспоминаниями делится краевед Наталья Антонова:

- Незабываем день первой встречи с Дмитрием Степановичем – необычное знакомство произошло в электричке. Конец 70-х прошлого столетия. В выходной день мчусь в Ленинград, чтобы, отстояв длинные магазинные очереди, закупить продукты для семьи на недельку. Под вечер, усталая, сажусь в электричку с желанием наконец-то прикрыть глаза и отдохнуть. Но сидящий напротив пожилой (как тогда казалось) мужчина не дает расслабиться. «Полюбуйтесь, какой красивый закат!» - приветливо сказал он мне. И стал рисовать

словами (!) картину за окном. И столько нежности и теплоты было в его взоре и желания поделиться увиденным чудным подарком нашей сдержанной матушки-природы!

Путь до Сиверской прошел необычно быстро. Мы говорили не только о природе, но и о любви! «Я такую чудную женщину встретил на закате своей жизни!» - признался мне мой собеседник. И вновь словесный портрет любимой женщины, в котором я узнаю свою коллегу – Александру Ивановну Красову, преподавателя Сиверского техникума-интерната. Так началась наша дружба, многолетняя, семейная. Очень русский человек, открытый, искренний, добрый – при первой встрече распахнул свою душу! «Подарок судьбы», – говорю я в таких случаях.

Мы стали сотрудничать: я помогала художнику организовывать выставки картин для учащихся-инвалидов Сиверского техникума, проводила встречи с ним для читателей Сиверской поселковой библиотеки, но особенно памятным был праздник, посвященный 50-летнему юбилею Сиверского дошкольного детского дома. Нас пригласила директор Валентина Васильевна Прищепная. Дмитрий Степанович подарил детям картину – натюрморт с ромашками! Сколько радости на детских лицах, доверия и расположения к доброму дедушке-волшебнику! Светились и без того светлые добрые глаза художника – русская душа, привыкшая нести добро людям!

Многолетняя дружба связывала нас с семьей поэта-инвалида Валерия Сабадаша. Они жили в одном доме. Жизнелюбие,

щедрость душевная, жажда жизни! «Борьба за жизнь» – так называется одна из самых известных картин Паныча. Посмотрим на нее глазами поэта Валерия Штормового (Сабадаша):

«Высокий крутой обрыв над излучиной реки Оредеж, и на нём оголённые эрозией корни двух сосен. Самих деревьев не видно – только их основания и корни. Деревья как бы висят в воздухе, слегка касаясь земли разветвлениями этих корней, которые судорожно вгрызаются в почву, цеп-ляются за нее, всеми силами стараясь удержать массивные стволы… Деревья не хотят сдаваться. Они живут и борются. Борются из последних сил. И этот пафос борьбы изумляет, потрясает нас, заставляет по-новому взглянуть на жизнь, понять ее величайшую ценность и значение не только для этих деревьев, но и для всего живого в целом и, прежде всего, для нас самих». («Сиверский феномен», сборник, 2019 г.).

В новой книге, которая готовится к изданию, будет опубликован очерк Зои Бобковой «Искусство продлевает жизнь». Так будет называться и юбилейная выставка картин Дмитрия Степановича Паныча, организованная сотрудниками музея «Дом станционного смотрителя». Открытие выставки состоялось 18 октября.

Когда в феврале этого года в музее открылась выставка, посвященная Дню памяти А. С. Пушкина, встретил гостей портрет поэта, выполненный Д.С. Панычем. Конечно, это была копия с известного портрета. Но народный художник оставил целую серию картин на пушкинскую тему. Самая известная, на мой взгляд, «Маленький Пушкин с няней». Картина уже много лет украшает музей – Домик няни Арины Родионовны. Неизменным достоянием областных пушкинских праздников были выставки картин Дмитрия Степановича Паныча: в Выре, Рождествено, Кобрино, Суйде и, конечно, в Сиверской.

С щедрой русской душой дарил художник картины своим друзьям. Художника уже нет, но его творения живут в домах наших земляков. С любовью вспоминают о нем жители села Рождествено Зинаида Ивановна Живодрова и Алла Максимовна Тимофеева. «Вот на картине всем известная Набоковская усадьба. Многие земляки, кто приходят в гости, любуются и вспоминают, что там была школа, в которой когда-то они учились…»

Давно уже нет в Сиверской дома-дачи поэта Алексея Плещеева. Но она осталась на картине Паныча, в квартире Зинаиды Ивановны, детство которой прошло в этом доме, на берегу речки Оредеж, с такой любовью написанной художником. Его русская душа осталась в этих произведениях.

«О творчестве Дмитрия Степановича можно говорить бесконечно, – как верно отметил Валерий Сабадаш. – О нем еще скажут свое авторитетное слово искусствоведы».

Остался навсегда образ замечательного художника на портрете, выполненном его другом, известным гатчинским художником Сергеем Ильиным. Портрет находится в Музее современного искусства в городе Сосновый Бор.

Светлая память Мастеру!