Льготы и документы — на Единой карте ленинградца

Единая карта ленинградца с 1 января заработает в 40 школах Ленобласти. Стартовать в пилотном режиме с 1 января 2025 года поручил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Социальный блок готов. Пилотный вариант предусматривает запись льготного проездного на карту МИР, использование карты школьника для входа в образовательные учреждения и оплаты питания в школьных столовых. В течение года подключатся новые учреждения и сервисы.

«В перспективе карта объединит не менее 5 региональных мер поддержки, льгот и сервисов. За ней планируется закрепить различные электронные сертификаты, начислять на нее выплаты и пособия, в перспективе - давать доступ к электронным рецептам. Карта включит банковские продукты, транспортные решения, возможность записи СНИЛСа и доступ к скидкам торгово-сервисных предприятий», - подчеркнула председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.

Проект разработан во взаимодействии с правительством Санкт-Петербурга и Сбером. Сегодня он получил статус приоритетного на оргштабе по проектному управлению.