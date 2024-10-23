«Гатчинская Романсиада» приглашает!

Более сорока конкурсантов из разных регионов России, исполнители из Китая, Узбекистана, Южной Кореи соберутся в Гатчине и покажут свое мастерство владения уникальным жанром российского музыкального искусства.

В пятницу, 1 ноября, молодых исполнителей и профессионалов прослушают в концертном зале музыкальной школы имени Ипполитова-Иванова. 2 ноября в Голубой гостиной Гатчинского ДК споют артисты-любители, и там же в 18.00 состоится концерт студентов класса профессора Нижегородской консерватории имени М.Глинки Ирины Шабординой.

В воскресенье, 3 ноября, в 17.00 победителей «Гатчинской Романсиады-2024», лауреатов конкурса прошлых лет, членов жюри объединит грандиозный гала-концерт, который впервые в истории конкурса состоится на сцене театрального зала Гатчинского дворца.

Под сводами старинного гатчинского замка выступят народный артист России, солист Михайловского театра Николай Копылов, звезда мюзиклов Георгий Новицкий, выпускник молодежной программы Большого театра Николай Землянских, солист музыкального театра имени

Ф. Шаляпина Павел Шнипов, автор-исполнитель Елена Тальковская.

В сопровождении инструментального ансамбля «Золотой состав» под управлением Дины Каминской споют и ведущие гала-концерта - председатель жюри, заслуженная артистка России Мария Людько и художественный руководитель «Гатчинской Романсиады» Борис Дёмин.

Вход на конкурсные прослушивания свободный. Билеты на гала-концерт можно приобрести на сайте quicktickets.ru.