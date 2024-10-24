Гатчина: дайджест культурных событий с 24 по 1 ноября

Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-21

26 октября 12.00 – «Василиса и Баба-Яга», детский спектакль театра-студии «За углом» (0+)

26 октября 18.00 – «Петербургские анекдоты», спектакль театра-студии «За углом» (16+)

27 октября 17.00 – «Двое на качелях», спектакль театра-студии «За углом» (16+)

Центр творчества юных, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29

Выставка «Шкатулка бисерных сокровищ» творческого объединения «Бисерная мастерская» (6+)

26 октября 16.00 – концерт, посвящённый 40-летию Клуба авторской песни «Шхуна». Поэтическая встреча гостей начнётся в 15.00 в фойе ЦТЮ. Вход свободный (16+)

27 октября 12.00 – «Муха-Цокотуха», детский спектакль Гатчинского ТЮЗа (0+)

27 октября 17.00 - концерт «Осенние встречи» эстрадно-духового оркестра «Биг-Бэнд «Гатчина» под управлением Сергея Ефремова. Цена билета 350 рублей (6+)

Музей города Гатчины, пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66

Выставка работ учащихся и педагогов Гатчинской ДХШ (0+)

До 27 октября - выставка иллюстраций Максима Колесникова «Немного рисуночков» (0+)

25 октября 16.30 - лекция «Гатчина. Год 1917» с демонстрацией одноименного документального фильма (реж. Р.Н. Мацегоро). Лектор – Евгения Воронюк. Стоимость – по входным билетам в музей (12+)

27 октября 12.00 - музейное занятие для детей «Пестрые коврики» Проводит методист Д.В. Пальц. Для детей от 5 лет. Стоимость билетов 150 руб. Предварительная запись по телефону: 8(81371)21466

27 октября 15.00 - концерт «От Глинки до Де Фальи гитару голосу подай». Выступает творческий союз «Петергоф-концерт». Сопрано - Любовь Макуха (солистка Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского). Гитара - Алексей Северинов. Стоимость 400 руб. (12+)

28 октября 12.00 - занятие для детей по мотивам рассказа Александра Куприна «Слон». Вспоминаем произведение автора и становимся художниками иллюстраторами, рисуем слона (пастель). Возраст: от 6 лет. Стоимость 150 руб. Предварительная запись по телефону 8-999-207-33-87

30 октября 12.00 - музейное занятие «Азъ Буки Веди». Возраст: от 6 лет. Стоимость 150 руб. Предварительная запись по телефону 8-999-207-33-87

1 ноября 12.00 - музейное занятие «Импровизация"». Познакомимся с творчеством Василия Кандинского, создадим свою импровизацию (акрил). Возраст: от 10 лет. Стоимость 150 руб. Предварительная запись по телефону 8-999-207-33-87

Духовно-просветительский центр Покровского собора, Гатчина, ул. Красная, 1Б

Выставка современной иконописи «Заступники земли русской» (6+)

27 октября 17.00 – в рамках V Всероссийского фестиваля православных певческих традиций и колокольного звона «Истоки» пройдет концерт-встреча «Вечер древних распевов и колокольных звонов в Гатчине».Помимо специалистов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области впервые в этом мероприятии должны принять участие звонари из Республики Карелия. После перезвона колоколов во дворике Духовно-просветительского центра имени прот. Иоанна Смолина собравшиеся переместятся в уютный концертный зал, где слушателям будет представлена певческая программа. Вход свободный (6+)

Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13

«Сотворчество». Выставка мозаики арт-студии «Камертон» (6+)

25 октября 17.30 - «Госпитальный городок». Лекция-виртуальная прогулка с Тамарой Турапиной (12+)

26 октября 13.00 - лекторий СПб отделения Международного центра Рерихов.

«Врубель». Лектор Т. В. Александрова (12+)

26 октября 14.00 - творческая встреча с поэтом А.П. Ладуровым (12+)

27 октября 15.00 - финисаж выставки мозаики «Сотворчество», встреча с художниками, музыкальная программа (0+)

Библиотека-филиал №2 «Чудо», ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13

26 октября 15.00 – презентация книги Алены Тришиной «Из Гатчины в Петербург». Стихотворная дилогия. К 270-летию Павла I (12+)

Выставки живописи Эльмиры Мустафиной «Цветущий мир» (0+)

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Зверевой, 15а, т. 71-610

«Гатчина и окрестности». Выставка керамических работ учеников и преподавателей Детской художественной школы города Гатчины в 50-й юбилейный учебный год (0+)

«Творчеством живу…». Выставки художников Алексея Фетисова и Юлии Прохоровой (Гатчина) (0+)

27 октября «Я не ушел…»: российский актер Николай Караченцов. Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 80-летию со дня рождения (16+)

28 октября 16.00 - «Осенний марафон». Концерт учащихся Гатчинской детской музыкальной школы им. М. М. Ипполитова-Иванова» (6+)

29 октября 11.00 - «Щедрые дары осени». Познавательно-игровой час (6+)

До 30 октября - «Юрий Тынянов: писатель и ученый». Диалоги у книжной выставки к 130-летию со дня рождения (18+)