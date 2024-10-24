В Гатчине открылась выставка иконописи «Заступники земли Русской»

Икона должна быть востребована

Эта выставка иконописи – уже вторая по счету в истории современной Гатчины. Первая такая экспозиция – «Образ» – открылась в мае 2023 года, вызвав большой интерес как у верующих, так и у людей, интересующихся искусством. У обеих выставок есть своя предыстория. Гатчина стала одним из первых городов, где уже в 1970-1980-х годах начали образовываться сообщества, посвященные церковно-приходскому искусству. В то время художникам приходилось учиться буквально с нуля, а позже в Гатчине появились иконописные школы, в которых преподавали уже настоящие мастера.

Среди художников-иконописцев, представивших свои работы на выставке «Заступники земли Русской», как опытные мастера, так и молодые таланты. Среди них Вадим Кинович, протоиерей Николай Груздев, Евгения Давыденко, Полина Молитвина, Ярослава Алексеева, Виталий Грошев, Екатерина Ковальчук и другие.

Организация любой выставки — непростой труд, а создание иконописной выставки — труд особенный. Много сил в создание этой экспозиции вложили гатчинские художники-иконописцы Полина Молитвина и Евгения Давыденко.

- Собирать иконы для выставки очень сложно, поскольку икона – это предмет церковного поклонения, – отмечает Полина Молитвина. – Иконы находятся в храме, являясь его неотъемлемой частью, и далеко не все священники готовы предоставить иконы для выставки. Эта небольшая выставка – плод наших совместных трудов и усилий. Хотелось бы, чтобы посетители почувствовали, что они также могут стать участниками процесса созидания церковного современного искусства. Икона должна быть востребована. Для нас, иконописцев, это очень важно.

«Глазами взирая на образ, умом восходим к Первообразу»

Среди участников новой выставки – настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в поселке Карташевская, протоиерей Николай Груздев.

- Сейчас у нас трудные времена, и никто не должен оставаться равнодушным, – говорит отец Николай. – Идет война, и не столько гражданская, сколько священная. Эта выставка святых угодников Божиих и Матери Божией – для того, чтобы сказать, что выиграть эту войну невозможно без помощи Божией. Силы, которые против нас, огромны, и с ними справиться нашими силами, человеческими, невозможно. Это возможно, только если молиться. И даже если у нас будет гораздо меньше сил, мы обязательно победим, потому что Бог всесилен. И Россия стоит, крепко стоит. Она защищает не только себя, но и практически весь мир. Церковь всегда участвовала в жизни общества, особенно когда в страну приходила беда. Она всегда была вместе с народом. Церковь – и есть народ, это его душа. И мы, все русские люди, не должны оставаться в стороне. Иконописцы, которые приняли участие в этой выставке, тоже вносят свою небольшую лепту в общее дело спасения России.

Как напомнил отец Николай, русские святые всегда молились, чтобы Бог защитил Россию, и об этом есть много свидетельств в нашей истории. На выставке представлены образы святого преподобного Кирилла Новоезерского, блаженной Ксении Петербуржской, священномученика Иоанна Воина, святителя Ионна Крестителя, святых князей Бориса и Глеба, святого преподобного Ильи Муромца, святого князя Александра Невского, святого Сергия Радонежского. Особое место на выставке занимают иконы Божией Матери.

С открытием выставки художников-иконописцев поздравил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы (подворье монастыря Антония Дымского в Санкт-Петербурге) отец Александр Ежов.

- Служение иконописца, создание образа — наверное, одно из самых важных дел во все времена в Православной церкви. Как сказал в начале XX века священник Павел Флоренский, раз есть «Троица» Рублёва, значит, есть Бог. На Седьмом Вселенском соборе, объяснившем иконопочитание, было сказано: «Глазами взирая на образ, умом восходим к Первообразу». Вот и наше свидетельство, свидетельство иконописцев, должно исходить от сердца, чтобы это было не просто создание красивых картин. Если мы останемся лишь внешними подражателями, то мы утратим самое главное — живую связь с церковью, живую связь с Богом. Важно, чтобы иконописцы были активными участниками, членами церкви, чтобы они участвовали в церковных таинствах, переживали и жили жизнью Церкви и всех христиан, и не только внешне. Если этого не будет, даже лучшие иконы будут мертвы, а яркие проявления нашей свободы в творчестве не будут иметь связи с традициями церкви, с Богом. Задача иконописца – найти внутреннее единство в себе, в своем сердце, в своей душе, чтобы, являясь членом церкви, созидать на доске тот образ Божий, перед которым могли бы молиться все люди.

«Икона должна быть написана с благоговением»

Вся история религиозной живописи – это огромный, необъятный пласт культуры. Иконы в первую очередь пишутся для храма и для молитвенных уголков в домах, но само это искусство часто остается закрытым для людей. Выставка иконописи дает уникальную возможность не только еще раз поклониться любимым образам, но и взглянуть на иконы как на произведения искусства. Церковное искусство не стоит на месте: оно постоянно развивается, впитывая опыт предыдущих столетий и обогащаясь новыми формами. И одна из целей выставки – показать стилевое разнообразие икон, создаваемых в рамках канона.

Современная иконопись — это уже не копирование: несмотря на строгое следование канону, в ней все чаще задействован творческий подход, а значит, она становится авторской.

- Как говорит искусствовед, специалист по современной иконе Ирина Языкова, в иконописи есть канон, а есть стиль, – напоминает отец Николай. – Канон – это выработанные церковью иконописные приемы, которые выражают надмирную реальность, предметы горнего мира. Если обычный художник мыслит земными категориями, то иконописец должен мыслить категориями небесными... Слово, которое ближе всего подходит к иконе, – преображение. В иконе всегда есть преображающий момент: она претворяет реальность земную в силу реальности инобытия. И для этого художник может использовать самые разные способы средства выражения – творчество в иконе безгранично.

Как отмечает отец Николай, канон не является чем-то, что сковывает индивидуальность художника, не давая ему возможности проявлять себя в творчестве. Иконописцы должны придерживаться канона, но и стилевое разнообразие в иконописи может быть очень большим.

- Рамки канона довольно широки, - говорит священник. - Мы знаем и различаем псковскую, новгородскую, московскую, суздальскую иконописные школы. С другой стороны, у стилевого разнообразия должны быть границы, иначе икона перестает быть иконой, становится просто картиной, написанной «на тему». То же самое можно сказать об иконе, написанной без благоговения: даже если она будет создана в каноне с соблюдением всех правил, она уже не будет иконой. С другой стороны, даже если икона светского письма написана с благоговением, она вполне может быть молитвенным образом, имеющим большую силу.

Задача церковного искусства – создание молитвенного образа

- Эта выставка показывает, что у нашего церковного искусства есть потенциал, - говорит руководитель духовно-просветительского центра при Покровском соборе отец Геннадий (Богданов). - Художники-иконописцы у нас всегда были и есть. Я еще помню то время, когда иконы у нас были запрещены, и по электричкам продавали раскрашенные фотографии икон. Это значит, что в России никогда не угасала потребность в духовном, потребность молиться именно на образ. Все-таки христианство нами было впитано с молоком матери, как и понимание важности церковной живописи. Слава Богу, что у нас сейчас процветает это искусство: у нас есть замечательные художники-иконописцы, есть мастера, которые делают доски и киоты. Это целый культурный пласт, очень серьезный.

Философ и публицист Е.Н. Трубецкой называл древнерусскую иконопись несравненным языком религиозных символов и смыслов, красоту и мощь которого не могут передать никакие слова. На выставке представлены иконы именно современных художников. Что же их отличает от древнерусских образов?

- Конечно, современная иконопись значительно отличается от древнерусской, - отмечает отец Геннадий. - Она развивается на протяжении уже тридцати лет после большого перерыва. О старых иконах говорят, что они намолены и располагают к себе какой-то особой теплотой. Всегда чувствуется, что такую икону с особым благоговением писал человек церковный, верующий. Для него это было естественным. У многих современных иконописцев чувствуется некоторая искусственность. Иконы пишут по разным причинам, но есть у нас и такие художники, которые чувствуют к этому большое призвание и внутреннюю потребность. Посмотрите на Владимирские иконы Божией Матери. У нас их очень много. Иконография у них одинаковая, но все они абсолютно не похожи друг на друга. Это говорит о том, что каждый из иконописцев вкладывал в работу над этим образом свой жизненный и религиозный опыт, то, как он пришел к Богу, как он познал Его. Вольно или невольно, это чувствуется всегда. Такая икона может быть скромно сделана, но она — в образе. Но бывает и иначе: какой бы красивой ни была икона, как богато она ни была бы вышита, она остается холодной, неживой. Да, красивая картинка, все правильно сделано, хорошо срисовано. Но как-то не по душе она, чувствуется, что ее человек не церковный писал.

Как напоминает художник-иконописец Евгения Давыденко, задача церковного искусства, в первую очередь, – создание молитвенного образа, а вовсе не проявление своей собственной индивидуальности.

- То есть мы должны максимально понятным художественным языком изложить древний смысл, - говорит Евгения. - Смысл иконописи понятен каждому верующему: икона - для того, чтобы, молясь перед ней, возносить свой дух к Богу, Божией Матери и святым. А для того, кто ее пишет, она имеет смысл тот же самый: пропуская через себя духовный опыт, художник излагает его в крас-

ках и молится таким способом...

Выставка гатчинских иконописцев «Заступники земли Русской» продлится в духовно-просветительском центре Покровского собора Гатчины до 8 ноября. Адрес: Гатчина, ул. Красная д. 1Б.

Юлия Лысанюк