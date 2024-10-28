Российская наука и десятки причин гордиться Родиной — на выставке в Манеже

«На выставке Политехнического музея в Манеже становится абсолютно ясно — всё нам по силам: и технологический суверенитет, и быть первыми, и быть победителями! Обязательно организуем экскурсии для ленинградских старшеклассников: выставка вызывает гордость за страну, а кому-то, возможно, поможет определиться с профессией», — сказал Александр Дрозденко.

Экспозиция – это совместный проект Политехнического музея и ЦВЗ «Манеж» при научном кураторстве НИЦ «Курчатовский институт». Политехнический музей впервые представит в Санкт-Петербурге свои уникальные коллекции.

Пространство экспозиции дополняют мультимедийные инсталляции — «кабинеты учёных», где посетители познакомятся с биографиями выдающихся отечественных учёных, конструкторов и инженеров-изобретателей. Структура выставки включает восемь разделов: «Ресурсы», «Движение», «Энергия», «Информация», «Окружение», «Полёт», «Жизнь» и «Природоподобие».

Официальное открытие выставки состоялось 26 октября, а работать она будет до 9 февраля 2025.