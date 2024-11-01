«Забывчивым» родителям о детях напомнят приставы

Злостные алиментщики предпочитают посидеть

Гатчинские судебные приставы-исполнители подметили такую тенденцию: алиментщиков-неплательщиков становится меньше. То ли система действует, то ли сознательность растет. Но к мерам принудительного характера приходится прибегать часто.

Вот, например, житель Гатчины Дмитрий Б. накопил долг – более 600 тысяч рублей алиментов на одного ребенка. Не платил три года. Пил, гулял, где-то скрывался. Его долго искали, а когда нашли, привлекли по статье 5.35 КоАП РФ, и суд назначил административное наказание (помимо уплаты долга): 100 часов обязательных работ. Направили отрабатывать в сферу ЖКХ – уборщиком. Там всегда острая нехватка кадров. Он, якобы, приступил, но фактически ничего не делал. Тогда был составлен протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ за невыполнение решения суда. Статья предусматривает наказание либо в виде штрафа от 150 до 300 тысяч рублей, либо арест. На заседание в суд гражданин Б. явился пьяным и честно сознался: «Чувствую – меня посадят! Надо напоследок выпить…». Ему присудили десять суток. Отсидев в изоляторе, он даже поблагодарил пристава за науку и сразу внес 48 тысяч рублей алиментов – одним платежом. И стал каждый месяц платить.

Худой мир лучше доброй ссоры

Как рассказывают приставы, нередки случаи примирения. Должника ищут, ловят, считают задолженность, принимают превентивные меры в виде наложения арестов на счета – и тут они приходят вместе с бывшей супругой: «У нас все хорошо!». Жена претензий не имеет и отзывает свой иск. Ей разъясняют, что до совершеннолетия ребенка она может в любой момент подать документы на принудительное исполнение снова, если супруг не будет платить. Но таких примеров крайне мало: как правило, если уж помирились, то повторных исков не возникает.

Вот одного должника искали-искали и нашли, а он приехал с бывшей женой, она простила ему все долги – порядка 800 тысяч рублей. Они заключили нотариальное соглашение, и этот отец теперь исправно платит деньги на содержание ребенка. Но суд все равно назначил обязательные работы за нарушение закона – по статье 5.35 КоАП РФ.

Я – не я, и тачка не моя

У одного алиментщика был долг порядка 900 тысяч рублей. Плюс мать его ребенка подала иск на взыскание неустойки и выиграла суд (за каждый просроченный день начисляется процент). В совокупности получилось миллиона два. Платить гражданин не хотел из принципа.

Приставы наложили арест на его машину. Это была очень дорогая марка, владелец утверждал, что она куплена в кредит и оформлена на кого-то другого, но приставы выяснили истинное положение дел через Госавтоинспекцию, и когда алиментщик приехал в службу приставов, машину арестовали.

Эффект превзошел ожидания. Тут же, не сходя с места, в присутствии приставов молодой человек перевел истице 900 тысяч рублей – весь свой алиментный долг. А неустойка осталась на нем «висеть», пока всю не погасит. Но уехал он на собственном автомобиле: долг погашен – арест снят.

Почему не платил раньше? Как объяснил сам должник, ребенка этого он знать не хотел, считая плодом случайной связи. Тест ДНК установил его отцовство, девочке скоро стукнет восемнадцать, но участие отца в ее жизни ограничивается взысканием алиментных платежей. И то ладно…

По словам приставов, арест имущества - мера действенная. За долги арестовать могут все, даже мало-мальски ценное, что окажется при должнике в момент приема в службе приставов – часы, мобильник, наушники. Арестовывают земельные участки и бытовую технику. Исключение составляет, например, холодильник – это предмет первой необходимости. Но если у должника два холодильника, то один запросто арестуют и могут даже изъять так же, как микроволновку, компьютер, чайник и т.п. Как правило, тут же к приставам является раскаявшийся и погасивший долги гражданин – за своим имуществом.

Алиментные долги – проблема «с бородой», но усредненный портрет алиментщика мало изменился с советских времен: мужчина старше 35 лет, неработающий, неблагополучный, пьющий либо употребляющий наркотики. Среди них много сидевших, у которых в анамнезе – туберкулез, гепатит и вич.

Тут помню – тут не помню

Прекрасная половина человечества в сонме злостных алиментщиков представлена в меньшинстве. И тем не менее…

У жительницы Гатчины Инны К. шестеро детей, но мама помнит …не всех. Двое старших уже взрослые – им алименты не положены, младшие – под опекой: кто-то в Выборге, кто-то в Тихвине. А 17-летнюю Ксюшу воспитывает бабушка, она-то и подала иск о взыскании алиментов с нерадивой мамаши. Когда приставы предъявили долг матери, оказалось, что она …не знает о существовании этого ребенка. Старших помнит, младших – тоже, а насчет средней – «амнезия». Приставы освежили ей память, женщина припомнила: «Ну да, Ксения, по-моему, зовут…». В общем, мать пошла на исправление. Работает, прилично одевается и платит алименты. На общении с ребенком ни одна из сторон не настаивает.

Он улетел и не обещал вернуться

По данным службы судебных приставов, в Гатчине число злостных неплательщиков алиментов медленно идет на убыль. Но есть другая напасть: девушки повадились рожать от граждан ближнего зарубежья. Неразборчивость «невест» впечатляет: даже имен своих одноразовых избранников они не запоминают.

В гатчинскую службу приставов пришла девушка 22-х лет с полугодовалым ребенком на руках. Справочка, говорит, нужна по алиментам, для социального пособия как матери-одиночке. Спрашивают: фамилия-имя-отчество должника? Не знает. Познакомились в «ВКонтакте», первое свидание – оно же и последнее – привело к беременности. Теперь отец ребенка улетел в Узбекистан, ни имени его, ни внешности молодая мать не запомнила. «Контактное» поколение.

Справедливости ради надо заметить, что среди иностранцев встречаются законопослушные отцы. Один такой работает в России, исправно платит алименты на двоих детей и каждую неделю звонит приставу – справляется, пришли ли деньги. За время судебного разбирательства очень хорошо овладел русским. Теперь, когда меняет работу, незамедлительно уведомляет пристава, чтобы все было оформлено честь по чести. Но такое образцовое поведение – большая редкость.

Для самых злостных есть статья 157 УК РФ

Когда наступает уголовная ответственность за неуплату алиментов? Как поясняют судебные приставы, если после привлечения к административной ответственности должник не пошел отрабатывать обязательные часы, либо отработал, но по-прежнему не платит алименты, через четыре месяца его привлекают к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ. И если платит деньги на содержание ребенка не в полном объеме – тоже, в итоге, могут привлечь. Например, если установлен размер платежей 20 тысяч рублей в месяц, платить десять и спать спокойно нельзя - привлекут.

Неработающие граждане платят «по среднему»: процент рассчитывается от средней заработной платы в РФ, установленной Росстатом. На сегодняшний день на одного ребенка эта сумма составит порядка 22 тысяч рублей. Если платеж по алиментам установлен в твердой денежной сумме – например, привязанной к прожиточному минимуму, то каждый год эта сумма обязательно индексируется.

Екатерина Дзюба