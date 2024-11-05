«Красная гвоздика» - в помощь ветеранам Ленобласти

Вот уже в девятый раз благотворительный фонд «Память поколений» проводит всероссийскую благотворительную акцию «Красная гвоздика». В этом году во время акции удалось собрать более 204 млн рублей – все средства идут на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Волонтёры из Ленинградской области также приняли участие в акции и собрали 492 548 рублей.

Фонд «Память поколений» проводит акцию «Красная гвоздика» с 2016 года, она ежегодно стартует в апреле и заканчивается 22 июня, в День памяти и скорби. Это одна из самых масштабных благотворительных акций в стране.

В этом году к «Красной гвоздике» присоединились 79 регионов России – почти по всей стране «Волонтёры Победы», участники федеральной программы по развитию «серебряного» добровольчества «Молоды душой» и участники волонтёрского движения фонда «Память поколений» выходили на улицы своих городов и распространяли значки «Красная гвоздика» за пожертвования. Также значки можно было приобрести в различных розничных магазинах и на популярных маркетплейсах. В Ленинградской области акцию поддержали «Молоды душой», собравшие 492 548 рублей.

Общая сумма сбора за весь период благотворительной акции «Красная гвоздика» в 2024 году составила 204 018 035,05 рубля – это рекордная сумма сборов за всё время проведения акции с 2016 года. Все средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам: операции, курсы реабилитации, слуховые аппараты, протезы, электрические коляски, лекарства и другие медицинские нужды ветеранов.