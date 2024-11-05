Вернисаж проекта «Русская Атлантида»

Проект «Русская Атлантида» объединяет в ежегодных пленэрах более четырехсот художников из 155 городов России и 28 городов 22 стран мира и повествует о нашем уникальном архитектурном наследии, так органично вписанном в природные ландшафты и сохраняющем дух места исторических городов России.

- Наша выставочная деятельность интересна тем, что мы пытаемся обратиться к истории России, популяризировать реалистичную живописную культуру. Нашими пленэрами мы охватили около 50 городов и их окрестности. Некоторые из написанных работ и представлены на выставке, – сказал директор Санкт-Петербургского центра гуманитарных программ, руководитель проекта «Русская Атлантида» Виталий Васильев.

На выставке в Рождествено представлено более 30 работ.

Посещение выставки возможно по предварительной записи: +7 (812) 501-81-75 (телефон доступен в будние дни с 9.00 до 17.30), с. Рождествено, ул. Музейная, д. 2.

По информации организаторов