В Кудрово вручили дипломов победителям Всероссийского конкурса «Солдаты Великого Отечества»

Конкурс проводился в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» среди музеев профессиональных образовательных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.

На мероприятии присутствовали координатор федерального партийного проекта «Историческая память», Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов, советник Губернатора Ленинградской области, председатель Ленинградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрий Олейник, начальник сектора дополнительного образования, воспитания и детского отдыха Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Анна Атанова.

Поприветствовал почетных гостей директор МОБУ «СОШ» ЦО «Кудрово» Игорь Соловьев и ученица школы София Земская. Для гостей была подготовлена концертная программа, София Земская провела экскурсию, посвящённую 80-летию прорыва блокады Ленинграда по павильону №2.

Необходимо отметить, что летом 2024 года в региональном отделении Партии «Единая Россия» Ленинградской области уже состоялось чествование победителей регионального этапа конкурса «Солдаты Великого Отечества». Награждали победителей: руководитель Регионального исполнительного комитета Партии, Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов и координатор федерального партийного проекта «Историческая память», Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

«Мы готовы методически оказывать поддержку и помощь музеям школьным. Для нас эта работа понятная, у нас есть специалисты по всем направлениям. Просто нужно понять, где мы можем быть им полезными. Мы готовы пригласить руководителей школьных музеев на наши площадки, показывать музей и не просто как для обычного посетителя, а углубляясь во внутреннюю работу», — поделился Владимир Цой.

Среди всех участников Всероссийского конкурса были определены победители в двух номинациях - «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей» Ленинградской области.

В номинации «Лучший городской музей» награду получил Интерактивный музей науки и техники со сменными экспонатами «Россия в научно-техническом прогрессе: от славного прошлого к уверенному будущему» Центра образования «Кудрово», директор Игорь Соловьев, руководитель музея - Рябова Лариса.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2020 году принимал участие в открытии этого интерактивного Музея развития науки и современных технологий на базе Центра образования «Кудрово». Музей является частью технопарковой зоны ЦО «Кудрово» и использует все ресурсы ее лабораторий.

«Партийный проект «Историческая память» служит тому, чтобы новые поколения, наши дети с самого детства опирались на ту историческую память, которая позволит вам, когда вы станете взрослыми строить наше будущее, двигаться вперед, созидать, побеждать и развивать нашу страну! Спасибо всем, кто участвовал в создании этого музея и в том числе педагогическому коллективу школы!», — прокомментировал Дмитрий Рытов.

В номинации «Лучший сельский музей» наградили историко-краеведческий музей «Красный следопыт» Мичуринской школы, директор – Иванченко Екатерина, руководитель музея - Соколовская Надежда.

«Благодарю Региональный исполнительный комитет Партии «Единая Россия», потому что это проект они реализуют в рамках патриотического воспитания. Партия старается делать все для того, чтобы наши дети росли теми людьми, какими вы должны стать!», — отметил Юрий Олейник.

От имени комитета общего профессионального образования Ленинградской области выступила Анна Атанова. Она отметила, что благодаря таким оснащенным интерактивным музеям наши дети действительно никогда не забудут то прошлое, которое пришлось пройти их дедам и прадедам.

Победителям федерального этапа конкурса вручили дипломы, а также грантовую поддержку на федеральном уровне.

Сохранение народного наследия, тематические встречи для жителей региона, в особенности молодёжи, которые углубленно интересуются музейным и реставрационным делом – это основные компоненты Народной программы «Единой России».