В Ленинградской области впервые в России собрали все молодежные избирательные комиссии

«Мы не задумываемся о Родине, как не задумываемся о воздухе, которым ежеминутно дышим. Родина всегда с нами, но мы осознаем ее ценность только в моменты утраты или тревоги. Родина — это не просто территория, это наша душа. Мы можем видеть и трогать землю, деревья, но настоящая Родина — это то, что связывает нас с нашими корнями, с нашей историей и культурой. Она невидима, но ощущается в каждом нашем действии и эмоциях. Когда мы радуемся победам наших соотечественников, когда страдаем от потерь, мы чувствуем связь с Родиной, которая наполняет нашу жизнь смыслом. Как воздух необходим для физического существования, так и Родина необходима для нашей душевной полноты. Она дает нам опору, вдохновение и чувство принадлежности. Мы должны беречь эту связь, ценить свою Родину и быть достойными гражданами своей Великой страны», - сказала Анна Данилюк.