Стартовал прием заявок на конкурс елочных игрушек «Приоратская сказка»

Границы для фантазии и творчества продолжают расширяться. В Год семьи в одной из номинаций конкурса смогут принять участие не только дети, но и их родители. Пофантазировать, приближая новогодние праздники, можно будет также на тему басен Крылова к 255-летию со дня рождения знаменитого баснописца. А еще можно смастерить свой личный символ года.

Победители конкурса будут награждены ценными подарками (гаджетами и настольным играми) на новогоднем празднике, который пройдет в Приоратском парке 14 декабря. Все участники получат памятные благодарности и видеопоздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Все игрушки по традиции украсят зимний Приоратский парк.

В 2024 году конкурс "Приоратская сказка" проходит в трех номинациях:

«Когда я со своей семьей – под силу мне шедевр любой!» – в данной номинации принимают участие семьи с детьми, чьи игрушки выполнены на свободную тему и имеют оригинальный подход в воплощении творческой идеи (данная номинация приурочена к Году семьи). В данной номинации возраст участников не ограничен.

«Пусть же станет мир прекрасен – смастерю героев басен!» – в данной номинации принимают участие авторы, чьи игрушки выполнены по мотивам басен Ивана Андреевича Крылова (данная номинация приурочена к 255-летию со дня рождения писателя). В данной номинации возраст участников ограничен до 18 лет.

«Такова моя природа – я люблю свой символ года!» – в данной номинации принимают участие авторы, чьи игрушки изображают символ года, в котором родился автор (например, год Кролика, год Дракона, год Змеи и т.д.). В данной номинации возраст участников ограничен до 18 лет.

В конкурсе можно принять участие только с одной игрушкой!

Заявки принимаются до 14:00 04.12.2024 года по электронной почте: cultureinapark@gmail.com, тема письма: «Конкурс ёлочных игрушек 2024». В письме необходимо приложить заявку по форме и фото игрушки (заявка для заполнения приложена к посту).

С 18 ноября по 5 декабря будет организован прием игрушек: в будние дни с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября д.35б (офис Паркового агентства).

Телефоны для справок: 8 (813) 71 920 10 – сектор культурных программ.

Объявление итогов конкурса состоится в онлайн формате в нашем сообществе https://vk.com/parkilenreg 12 декабря.

Положение о конкурсе и заявка на участие размещены в группе ВК Паркового агентства: https://vk.com/parkilenreg?w=wall-192659626_6478