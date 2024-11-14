«Никогда не сдавайся!»

Книга вышла из печати в прошлом году, и первая ее презентация прошла в представительстве коми землячества в Санкт-Петербурге, где я побывала. Там же, на Петроградке, в октябре этого года прошел новый, но уже главным образом поэтический вечер, а 31 октября Василий Михайлович Коновалов встречался с друзьями и любителями поэзии в нашей гостеприимной Сиверской поселковой библиотеке. С не меньшим удовольствием я во второй раз слушала Василия, друга и собрата по перу из ЛИТО «Поэтов сиверское братство» двадцатилетней давности.

Романтическо-лирический камертон всему вечеру задал наш талантливый земляк Иван Радюкевич, которого мы теперь знаем не только как художника, но и как поэта, музыканта и очень талантливого композитора. Он в последнее время создает свой цикл «Времена года». Нам повезло услышать две пьесы из этого цикла: «Сентябрь. Вальс осенних цветов» и «Октябрь. Журавлиная песня».

Дивная и изысканная выставка картин Александра Златкина, посвященная судьбе и поэзии А.С. Пушкина, удивительным образом дополняла возвышенную атмосферу этого последнего дня последнего месяца золотой осени. Органично, что первое стихотворение, прозвучавшее на вечере, было именно «Обращение к Пушкину» («Жаль, не встретил при жизни поэта…»).

Детство и юность Василия Коновалова прошли в Коми АССР, соответственно в средней школе пришлось изучать помимо русского и язык народа коми. Окончив военно-инженерное училище, он служил в Туркменистане, потом в Польше. В 1992 году в числе других бывших советских военнослужащих был направлен в Сиверский авиационный полк в чине капитана авиационно-инженерной службы. В Сиверском военном городке как раз были построены комфортабельные коттеджи, которые предоставляли семьям офицерского состава. У Василия на тот момент была семья – супруга и две доченьки.

То ли переломные события в стране (у многих из нас они сопровождались таковыми и в личной жизни), то ли какая-то чудесная аура витает с незапамятных времен в Сиверской, но Василий вдруг начал писать стихи. Написав всего-то первых два, он заглянул в 1994 году в Сиверскую библиотеку и гордо обратился к сотрудникам с дерзким вопросом: «У вас тут есть люди, пишущие стихи?» Выяснилось, что таки есть такая «бацилла».

Собрались первые 10 человек. К Дню памяти А.С. Пушкина, 10 февраля 1994 года, возникло при библиотеке ЛИТО, к которому очень подошло и прижилось название по строке из стихотворения Веры Толчиной «Поэтов сиверское братство». Тогда же вскладчину выпустили небольшим тиражом скромный сборник «Над гладью оредежских вод». В сборнике можно найти и замечательное стихотворение Василия Коновалова «Обращение к Пушкину».

Лиха беда начало! Вскоре число поэтов выросло вдвое, а главное – появился свой издатель, Вера Алексеевна Вальховская, и поддержка местной администрации и районного отдела культуры. 2 ноября 1996 года первые экземпляры второго сборника ЛИТО появились в библиотеке. Я при этом присутствовала, приобрела этот сборник в синей, уже твердой обложке. На нем автографы, пожелания всех членов ЛИТО и дата события.

Сборник, собственно, и открывался со стихотворения Василия Коновалова «Сиверскому братству»:

Как мне приятны наши встречи

По поводу и без него,

А ваши пламенные речи –

Отрада сердца моего.

Какой-то силой вихревою

Я вдохновлен и возбужден.

На всю Вселенную порою

Готов кричать, что я влюблен!

Влюблен в поэтов наше братство,

Влюблен в их смех и искры глаз.

Мне не важны питье и яства –

Духовный дайте мне экстаз!

Лишь дайте залпом ваши чувства!

Лишь дайте сердца фейерверк!

Плесните мыслей ваших буйство

Каскадом животворных рек.

И тем каскадом вдохновенным

Мой дух уснувший оживлен.

И потому вам откровенно

Скажу: «Друзья! Я в вас влюблен!»

Василий Коновалов всё первое, самое плодотворное десятилетие братства был его активным участником. Он выделялся военной выправкой, хорошо поставленным «командным» голосом и артистизмом. Это умение подать лучшим образом свое произведение, обязательно наизусть, без шпаргалок, сохранил Василий Михайлович и по сей день.

А события для служащих прославленного аэродрома складывались драматично: дело шло к сокращению всей армии и в том числе ВВС, к закрытию Сиверского аэродрома. Кто-то уехал служить консультантами в Африку, кто-то даже спился… А вот Коновалов вовремя переучился на юриста и стал вполне себе успешным адвокатом в Санкт-Петербурге, куда перебрался из Сиверской в уже далеком 2002 году.

В этот день в Сиверской библиотеке Василию Михайловичу хотелось поностальгировать. По сравнению с Питером, где превалировали иронично-сексуальные стихи, здесь прозвучали романтические, лиричные: «К Сиверскому братству», «Доченьке», «Признание» («Всё решает женщина»), «Ода лимонному торту», «Я хочу пригласить…», баллада «Гимн собаке». «Укол ревности» продемонстрировал на сколько злым и саркастическим может быть тот же поэт.

Уже работая адвокатом, Василий Михайлович случайно узнал из интернета, что есть писательские курсы. Но требовался взнос в 1000 долларов. Осилить эту сумму помог знакомый Алексей. На курсах узнал о книге Стивена Кинга «Как писать книги» – она помогла, заинтересовала, и Василий попробовал писать прозу. В 2020 году появился первый рассказ «Никогда не сдавайся», а к 2022 году набралось 15 новелл. Многие сюжеты сами просились на бумагу из богатой адвокатской практики. Оставалось их литературно обработать, приправить долей умной отстраненной иро-нии, обострив интригу, конечно, изменив имена героев, – и первая книга увидела свет. Новый, 16-й рассказ, само название которого – «Сиська под мышкой» – уже забавно интригует, прозвучал на вечере и повеселил публику.

Желаю и дальше Василию Коновалову придерживаться этакого чеховско-довлатовского стиля, новых книг, новелл и новых стихотворений. А поклонников в Сиверской у него явно прибавилось. Так что, до новых встреч!

Галина Хохлова