Александр Дрозденко: «Работы меньше не будет. Нам все с вами по плечу. Только вперед!»
Губернатор Ленинградской области представил областным депутатам Законодательного собрания результаты работы своей команды за прошлый год. В центре внимания — вопросы безопасности, экономики, мер поддержки, здравоохранения.
«О чем не раз говорил, собрал все самое важное в один отчет. Сделали много. Теперь о главном — над чем работаем в 2026-м.
Земля: закроем очередь многодетных и ветеранов СВО — выдадим участки, увеличим банк, поднимем выплаты.
Школы и сады: откроем 8 школ и тысячи мест в детсадах.
Ипотека: запустим свою, «Ленинградскую».
Медицина: внедрим цифровую систему — вся история пациента за секунды.
Дороги: сдадим обход Мурино к осени, отремонтируем 500 км трасс.
Ставим новые стратегические цели на 2036 год:
Войти и закрепиться в топ-5 регионов России по качеству жизни.
Снизить бедность до 4,6% к 2036 году.
Обеспечить рост реальных зарплат в среднем на 2,9% ежегодно в течение 12 лет.
Увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 81 года к 2036 году.
Достичь 100% сортировки отходов, поднять цифровую зрелость ключевых отраслей до 100%, а долю туризма в ВРП — до 5%.
Безусловно, для людей важны не только проценты или деньги. Важны душевное тепло, сочувствие и забота. Проблемы ленинградцев стояли, стоят и будут стоять во главе угла в работе правительства Ленобласти.
Работы меньше не будет. Нам все с вами по плечу. Только вперед!», — отметил губернатор Ленинградской области.
