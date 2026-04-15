Тренировка для девятиклассников

Девятиклассники школ Гатчинского муниципального округа участвовали во всероссийском тренировочном мероприятии (ВТМ) по русскому языку, которое организовала Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Его цель - отработка организационных и технологических процедур, применяемых при проведении основного государственного экзамена.

Мероприятие проводилось с использованием технологии передачи экзаменационных материалов по сети Интернет, а также печати и сканирования экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях пунктов проведения экзаменов (ППЭ) с участием обучающихся.

В рамках мероприятия решались ключевые задачи:

- техническая подготовка и контроль готовности инфраструктуры в ППЭ;

- проверка работоспособности оборудования в аудиториях и штабах ППЭ;

- отработка организационных процедур на всех этапах экзамена.

В ВТМ по русскому языку приняли участие 2186 девятиклассников Гатчинского округа. Экзамен проводился в 19 пунктах проведения ОГЭ.

Для выпускников – это возможность оценить свои знания перед реальным экзаменом, познакомиться не только с заданиями, но и с деталями процедуры проведения: временными рамками, особенностями заполнения бланков, правилами поведения. Такие тренировки снижают риск технической ошибки со стороны выпускников в условиях стрессовой ситуации и развивают навыки самоконтроля.

Тренировочное мероприятие проходило в форме ОГЭ. Продолжительность выполнения работ, как и на реальном экзамене по русскому языку, - 3 часа 55 минут. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам можно было по желанию увеличить время работы на 1,5 часа.