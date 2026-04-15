Приёмная кампания в школы и сады

От 3 до 7 – в сад пойдут все

В новом учебном году в Гатчинском округе будут работать 38 дошкольных учреждений и 14 школ, которые реализуют программы дошкольного образования, что позволит обеспечить детей местами в детских садах. Комплектование началось 15 апреля и завершится 1 августа.

Направления для зачисления детей в детский сад поступят родителям на электронную почту, а вся необходимая информация будет доступна в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для оформления договора с детским садом потребуется свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя и регистрация ребенка по месту жительства. К 1 сентября необходимо будет представить медицинскую справку и сведения о прививках, а диспансеризацию воспитанники проходят уже непосредственно в садах.

На сегодняшний день на учете в комитете образования – 1121 заявление на получение места в детском саду с 1 сентября, из них 968 – первичные обращения, а 153 – заявки от семей, желающих сменить детский сад. Большинство заявлений (819) поступило от родителей детей в возрасте от года до трех лет и гораздо меньше – от трех до семи. По предварительным данным, все дети в возрасте от 3 до 7 будут обеспечены местами в детских садах по месту проживания.

Для малышей до трех лет обеспеченность составит 90 %, а остальные 10 % смогут посещать частные детские сады, которых в округе пять. Родительская плата в таком садике – 6000 рублей в месяц, и эти места будут субсидироваться. Для семей, которые ожидают места в детском саду более года, предусмотрена ежемесячная компенсация в размере 10 тысяч рублей.

Однако, как заметила Марина Шутова, не во всём Гатчинском округе ситуация одинакова. Наиболее сложная обстановка сложилась в микрорайоне IQ Гатчина, где 191 ребенок ожидает место в детском саду № 52, но только 30 из них смогут быть зачислены в этом году. В деревне Малое Верево на учете 78 детей, из которых 19 малышей в возрасте от года до двух не будут обеспечены местами.

93 первых класса

В 40 школах Гатчинского округа в следующем учебном году планируется открыть 93 первых класса, в том числе и отдельные классы с адаптированными программами для детей с ограниченными возможностями здоровья. По данным на 6 апреля, в комитет образования было подано 1238 заявлений на прием в школы – это 53 % от плана. 99,4 % заявлений родители подали посредством портала «Госуслуги» и только 0,6 % – через МФЦ и на личном приеме.

Марина Шутова обратила внимание, что в некоторых случаях система сообщает родителям об отказе в предоставлении услуги, но не сообщает, что это отказ в предоставлении дополнительных сведений, а не в записи в школу. «Все заявления в системе сохранены и находятся в очереди на рассмотрение. Никакие новые сведения подавать не надо. 6 мая придет либо отказ в приеме, либо приглашение в школу», – пояснила Марина Викторовна.

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение в первые классы проводится на принципах равных условий для всех поступающих, за исключением лиц, которым предоставлены преимущественные права. Постановление правительства Ленинградской области от 20 июня 2025 г. № 526 закрепило право на первоочередное обеспечение местом в первом классе за детьми участников специальной военной операции.

Прием первоклассников ведется поэтапно. На первом этапе, который длится с 1 апреля по 30 июня, принимаются заявления родителей детей, имеющих право внеочередного, первоочередного или преимущественного зачисления, а также детей, проживающих на территории, за которой закреплена школа. На втором этапе – с 6 июня по 5 сентября – школы проводят прием заявлений на свободные места для детей «не по прописке», т.е. проживающих в других районах, не закрепленных за школой.

Заявление на прием ребенка в первый класс подается на портале «Госуслуги» (это предпочтительный способ), через в МФЦ или при непосредственном обращении в школу. Также можно направить заявление почтой. После получения заявления школа направит родителям приглашение на прием документов. Тем, кто подал заявление на первом этапе, приглашения высылаются с 6 мая по 30 июня. Родителям, подавшим заявления на втором этапе, приглашения будут рассылаться с 11 июля.

В соответствии с законом, в первый класс в России принимают детей, достигших шести с половиной лет, но не старше восьми лет. Для поступления в школу ребенка в более раннем или более позднем возрасте родителям необходимо обратиться в комитет образования Гатчинского округа с заявлением на получение разрешения. К заявлению на разрешение на обучение в младшем возрасте дополнительно нужно представить медицинскую справку 026-у и заключение психолога.

Приём в 1 класс иностранцев

Прием в первый класс детей иностранных граждан проводится по отдельной процедуре. Заявление в данном случае принимается только через «Госуслуги», МФЦ или по почте; подавать заявление на личном приеме в школе нельзя.

Родители детей-иностранцев представляют расширенный пакет документов, который подтверждает законность пребывания в Российской Федерации и отсутствие в реестре контролируемых лиц МВД. Кроме того, необходимо представить результаты тестирования ребенка на знание русского языка, достаточное для обучения. На тестирование направляет школа, в которую поданы заявление и документы. Пункт проведения тестирования в нашем округе располагается на базе Гатчинского лицея № 3.

Подробности – на сайтах и по телефону

С более подробной информацией о правилах приема в

1 класс, в том числе с постановлением о закреплении территорий за школами, можно ознакомиться на официальном сайте комитета образования в разделе «Прием в школу». Информация о правилах приема в 1 класс и количестве вакантных мест представлена и на официальных сайтах школ.

Также в течение всей приемной кампании можно получить консультацию в комитете образования по телефону горячей линии: 8 (81371) 20-593.

Чтобы максимально подготовиться к комплектованию, комитет образования с февраля проводил опросы родителей для сбора сведений о будущих первоклассниках, родителям отправлены уведомления о необходимости подтвердить регистрацию и наличие льгот. Во всех школах и детских садах прошли дни открытых дверей. Как подчеркнула Марина Шутова, комитет образования, школы и сады активно готовятся к предстоящему учебному году и делают всё возможное, чтобы каждый ребенок получил место, а родители были максимально информированы.

Курчатовская школа

В ходе прямого эфира поступил вопрос от жителя Гатчины по поводу строительства новой школы на Хохловом поле.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Павел Иванов ответил, что сейчас идет проектирование двух школ: одной – в Малом Верево на 825 мест и другой на 1175 мест – в Гатчине, на пересечении улиц 7-й Армии и Крупской.

«Сформирован земельный участок, и мы ожидаем получить к концу года положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию. Планируется сделать эту школу Курчатовской: вместе с ПИЯФ было проработано техническое задание на проектирование школы – с учетом требований «курчатовского стандарта» к лабораториям и классам», – ответил Павел Иванов.

