Скульптуры Мемориала приводят в порядок перед наступлением зимы

Очищение скульптур необходимо перед зимним сезоном, чтобы убрать пыль и грязь, которая в силу атмосферных осадков скопилась на поверхностях фигур. Генеральную уборку предстоит провести не только «на земле», но также подняться на 44-метровую стелу. Поэтому работы выполняются профессиональными альпинистами. Скульптуры и "вихри" очищаются водой с помощью специального оборудования. Работы проводятся по заказу Паркового агентства Ленобласти в соответствии с техническими требованиями и согласованиями с авторами Мемориала.

На период проведения помывки подход к скульптурным композициям ограничен. Работы планируется завершить до конца ноября.

Напомним, мемориал Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, был открыт в Гатчинском округе 27 января 2024 года. Мемориал был передан в ведомство Паркового агентства Ленинградской области, которое занимается содержанием территории комплекса, а также организует экскурсии.