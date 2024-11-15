Трудовые династии Ленинградской области – на ВДНХ в Москве

По поручению Президента РФ Владимира Путина на ВДНХ в павильоне «Рабочий и Колхозница» постоянно работает экспозиция, на которой регионы России по очереди представляют свои профессиональные династии. 15 ноября состоялось торжественное открытие выставки трудовых династий Ленинградской области, собравшей несколько десятков семей региона. Каждая династия – это уникальный путь профессионалов нескольких поколений, посвятивших себя любимому делу, служению интересам общества, малой родины и государства. Среди представленных династий – инженеры, рабочие, деятели искусства, сельские труженики, учителя, спортсмены, священнослужители. Некоторые династии насчитывают несколько веков. Эти люди – соль земли, гордость нашего региона и всей России, символ преданности профессии.

В церемонии открытия выставки приняли участие вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк, председатель областного комитета по труду и занятости Алла Астратова.

В приветственном слове Анна Данилюк отметила, что трудовые династии Ленинградской области — это истории множества семей, неразрывно связанные с прошлым, настоящим и будущим региона.

- Трудовая династия – это семья, в которой человек с детства на примере своей семьи приучается к трудолюбию, созиданию, уважению к труду. Только благодаря участию в созидательной деятельности мы можем достичь удовлетворения и счастья, ощутить гордость и собственное достоинство. Из поколения в поколение переходит любовь к делу, ценный опыт и традиции. Чем крепче семья, её трудовые традиции и устои, — тем успешнее будет развиваться дело, которому её члены посвятили жизнь. Это важно для семейных скреп и чувства патриотизма. Ценность трудовой дисциплины - это одна из важнейших воспитательных задач, которая свидетельствует о том, что престиж человека труда возвращается и укрепляется. А это основа процветания и стабильности нашего общества, - сказала Анна Данилюк.

От имени председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина с приветственным словом выступил депутат областного парламента Сергей Коняев. Он отметил, что выставка трудовых династий – это очередной шаг к повышению престижа человека труда, в том числе в рамках одноименного общероссийского общественного движения. Кроме того, символично, что экспозиция 47 региона открылась в Год семьи в России.

В день открытия выставки состоялось чествование участников экспозиции. Трудовые династии Ленинградской области получили благодарственные письма от губернатора Александра Дрозденко. Награду от главы региона вручили и гатчинской семье Никиты и Евгении Белоусовых. Никита Белоусов – вице-президент Федерации синхронного плавания России, его родители – Ирина и Владимир Белоусовы – основатели легендарной гатчинской школы плавания «КИВИ».

Кроме того, в числе награжденных – сотрудники Светогорского и Сясьского целлюлозно-бумажных комбинатов, птицефабрики «Синявинская», «Ленобллеса», АО «Апатит», завода им. Морозова, Дубровской ТЭЦ и других предприятий.

На ВДНХ выставка трудовых династий Ленинградской области будет работать три месяца, после чего экспозиция развернется на территории 47-го региона.

Екатерина Дзюба

Фото пресс-службы ВДНХ