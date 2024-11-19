Чтобы спиленный лес не гнил по обочинам…

Проблему поднял, обратившись с письмом к депутатам, предприниматель, руководитель карьера и потомственный горняк, Александр Ласкарев, который также присутствовал на обсуждении. Он высказал глубокую озабоченность тем, что уже срубленный во время строительства промышленных объектов лес в итоге не доходит до потребителя и попусту гниет. Александр Ласкарев привел в качестве печального примера ситуацию в Приозерском районе, где вдоль проведенного газопровода по обочинам на протяжении десятков километров лежит и не вывозится срубленная древесина. «Сейчас недалеко от моего карьера ЛЭП тянут: лес месяц как срубили. Свежий, деловой, прекрасный лес лежит на обочине дороги, синеет, гниет, в песке, в пыли. Просто портится. Причем в последнее десятилетие, куда бы мы не заходили для недропользования, ситуация одинакова: свели лес, передали лесничеству, и дальше он лежит, так как выгодоприобретателя, готового его вывезти, не нашлось. Даже трудно представить сколько в масштабах страны зря гибнет леса… А ведь затрат из бюджета (для решения проблемы) даже не надо: нужно просто поменять эту систему, усовершенствовать законодательство», - заявил на заседании Александр Ласкарев.

Депутаты также горячо высказались по поднятой проблеме, которая, по их словам, касается не только Ленинградской области, но и всей России и попросили у представителя профильного комитета дать предложения по ее решению. По словам заместителя председателя комитета по природным ресурсам правительства региона Дмитрия Халтунена, проблема невостребованного лесоматериала связана в основном со строительством линейных объектов, когда речь идет об аренде с целью строительства на год, а не лесопользования сроком на 49 лет. Если идет плановая заготовка леса, то его без задержек вывозят в места складирования и перерабатывают. Но при строительстве любого линейного объекта, включая ЛЭП и газопроводы, в соответствии с постановлением правительства РФ и Лесным Кодексом запрещается вывоз порубленного леса с территории участка Гослесфонда, предоставленного в аренду, пока лес не будет реализован. Кроме того, при строительстве объектов происходит сплошная рубка: заготовленный лес складывают штабелями, не сортируя и не разбирая по калибру. Если лес не востребован Минобороны, что происходит теперь нечасто, начинается процедура его расторговки через Росимущество. Однако проблема в том, что лес в этом случае не всегда находит покупателя, то есть конкурсы бывают признаны несостоявшимися.

«Существует второй конкурс через 30 дней, и всё на этом. Иными словами, в действующем законодательстве пока нет дальнейшего порядка, если конкурс не состоялся, который бы позволил, допустим, предоставить этот лес муниципальным образованиям для пользования» - пояснил депутатам Дмитрий Халтунен. Из его уст прозвучало предложение законодательно, на федеральном уровне, вернуть порядок, который действовал до 2009 года, когда строители линейного объекта самостоятельно могли реализовывать срубленную древесину. Тогда у них появился бы стимул заготавливать древесину правильно, складировать её по сортам и калибру: тогда она будет оперативно вывозиться и реализовываться.

Депутат Михаил Коломыцев отметил, что именно такая схема – когда древесину пилят и тут же реализовывают, без длительных конкурсных процедур, была бы наиболее эффективной, но вернуть ее возможно только при изменении федерального законодательства. Депутат Николай Кузьмин по теме обсуждения отметил, что ситуация создана искусственно, и особенно обострилась на протяжении последних 3-5 лет. «Лес лежит и по дороге на Сосновый Бор: никто не может его ни продать, ни купить, обочины заняты, люди недовольны! Ничего не сделать… Поэтому мы должны выйти с инициативой: либо передать это полномочие нашим областным ведомствам, чтобы они принимали решения, либо чтобы расторговка была строго ограничена по срокам. Но так как сейчас оставлять лес нельзя! Он лежит годами, просто гниет и потом годится только на свалку», - посетовал депутат.

Председатель постоянной комиссии Андрей Гардашников поблагодарил автора обращения Александра Ласкарева за то, что он вынес на рассмотрение членов постоянной комиссии такой важный, касающийся экономики и экологии всей страны, вопрос. По итогам обсуждения депутаты проголосовали за предложение депутата Михаила Коломыцева подготовить обращение от имени Заксобрания в Правительство России с тем, чтобы проблема была решена тем или иным образом: необходимо либо вернуть порядок, существовавший до 2009 года, либо передать соответствующие полномочия на уровень субъекта. Члены комиссии поддержали это предложение единогласно.

Елена Гариб, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области