Гневом объятая, среди снегов 55-я громит врагов

АРМИЯ И ФРОНТ

55-я армия — оперативное войсковое объединение в составе Вооруженных Сил СССР — была сформирована в конце августа 1941 года на Ленинградском фронте. Первоначально в ее состав входили 70-я, 90-я, 168-я и 237-я стрелковые дивизии, 1-я и 4-я дивизии народного ополчения Ленинграда, 2-й стрелковый полк, Слуцко-Колпинский укрепрайон, ряд авиационных, танковых, артиллерийских и других соединений и частей. Армия обороняла южные подступы к Ленинграду и развернулась на рубеже от Красногвардейска на восток по реке Ижоре, передовыми частями своего левого фланга удерживая плацдарм на южном берегу реки восточнее Красногвардейска, затем по течению реки до населенного пункта Ям-Ижоры, а от нее на восток до реки Тосны и ее устья. На 2 сентября 1941 года разграничительная линия справа с 42-й армией была установлена по линии Купчино — Пулково — Кюльмя — Пустошка, слева с 48-й армией по линии Отрадное — Тосно — Любань. С октября 1941-го по февраль 1943-го 55-я армия провела ряд частных наступательных операций в целях улучшения своего оперативного положения и сковывания сил противника. В конце декабря 1943-го была объединена с 67-й армией.

С 1 сентября по 17 ноября 1941 года 55-й армией командовал генерал-майор танковых войск Иван Гаврилович Лазарев. Он принимал участие в оборонительных боевых действиях на южных подступах к Ленинграду, был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. С 17 ноября 1941-го по 30 августа 1943-го войсковым объединением руководил генерал-майор артиллерии Владимир Петрович Свиридов. Под его началом 55-я армия в 1941-м проводила операции против мгинско-синявинской группировки вражеских войск. Наиболее ожесточенные бои проходили в районе Красного Бора (Тосненский район).

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

С 20 по 28 октября 1941 года войска 54-й и 55-й армий и Невской оперативной группы Ленинградского фронта предприняли наступление с востока и запада по сходящимся направлениям на Синявино с целью уничтожить шлиссельбургско-синявинскую группировку противника и тем самым деблокировать Ленинград с суши. Операция началась в момент наступления немецко-фашистских войск под Тихвином и была прекращена в связи с обострившейся на том направлении обстановкой.

19 августа 1942 года войска 55-й армии после артиллерийской подготовки атаковали вражеские позиции в районе Усть-Тосно и селения Ивановского, вытянувшегося на правом берегу Тосны при ее впадении в Неву (ныне территория города Отрадное). Наши бойцы решительным натиском прорвали первую линию обороны немцев и вышли к центру селения. Захваченный плацдарм удалось удержать, благодаря совместным действиям последующих десантов с правого берега и частей 268-й стрелковой дивизии, и он вошел в историю битвы за Ленинград под названием «Ивановский пятачок». 25 августа части 268-й стрелковой дивизии в соответствии с приказом командующего 55-й армии прекратили наступательные действия и с 26 августа перешли к обороне.

НА ЗЕЛЁНОМ ПОЯСЕ СЛАВЫ

У памятника воинам 55-й армии, погибшим при обороне Ленинграда в 1941–1942 годах, особенная история. Изначально стела находилась напротив дома №32 по улице Танкистов в Отрадном, и жители города несколько десятков лет возлагали к ней цветы, пребывая в уверенности, что здесь находится воинское захоронение. Однако в 2023 году, когда специалисты местной администрации при участии поискового отряда «Отрадное» и добровольцев проводили обследование мемориалов и обнаружили, что стела вот-вот обрушится, поскольку арматура, удерживавшая гранитную плиту, сгнила, выяснилось, что мемориал не числится в реестре воинских захоронений Ленобласти. В результате было принято решение не только привести памятник в порядок, но и перенести его на территорию мемориального комплекса «Ивановский пятачок», где уже находились Обелиск в память о боях 1942 года и Могила неизвестного солдата. Идея была поддержана местными знатоками истории, поскольку неподалеку, по другую сторону Ленинградского шоссе, также расположен мемориал «Невский порог», посвященный защитникам Ивановского пятачка и входящий в Зеленый пояс Славы.

Заведующая краеведческим отделом Отрадненской городской библиотеки Марина Соколова во время экскурсий особенно отмечает, что Ивановский плацдарм и Невские пороги стали препятствием, которое враги не смогли преодолеть. Но, чтобы не позволить нацистам пройти, советские воины, в том бойцы 55-й армии, отдали тысячи своих жизней. Теперь в Отрадном есть единое место для поклонения их памяти. В будущем здесь планируется установка вечного огня.

Георгий Матвеевский

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, угол улиц Танкистов и Левый берег реки Тосны

Координаты для GPS: 59.760397, 30.752375

ФОТО:

1 Памятник воинам 55-й армии, погибшим при обороне Ленинграда в 1941–1942 годах. Фото: Георгий Матвеевский

2 карта

3 Обелиск в память о боях 1942 года на мемориале «Ивановский пятачок». Фото: Дмитрий Щукин

4 Мемориал «Невский порог». Фото: Vs64vs

5 Артисты и командование агитвзвода 55-й армии Ленинградского фронта. Октябрь 1942 года. Фото из архива Евгении Трофимовой. Источник: russiainphoto.ru

6 Командующий 55-й армией в 1941 году Иван Гаврилович Лазарев. Источник: goskatalog.ru

7 Командующий 55-й армией в 1941–1943 годах Владимир Петрович Свиридов. Источник: goskatalog.ru

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