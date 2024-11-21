Участники XII Балтийского форума соотечественников посетили Гатчинский район

В ходе программы посещения Гатчинского района участники форума - российские соотечественники - также познакомятся с объектами культурного наследия региона. В том числе посетят Гатчинский музей-заповедник, Приоратский парк, музей “Дом станционного смотрителя” в Выре.

Напомним, что 21–22 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге проходит XII Балтийский форум соотечественников. Организатор форума – администрация Ленинградской области.

В текущих достаточно сложных условиях для российских соотечественников за рубежом повестка дня форума направлена на активизацию ресурсов общественной дипломатии для отстаивания интересов нашей страны на международной арене, защиты прав и свобод соотечественников, подвергающихся дискриминации и социально-политическому давлению в странах их проживания. Форум нацелен на анализ современной ситуации в сфере взаимодействия с соотечественниками, проживающими за рубежом, и выработку практических рекомендаций по их всесторонней поддержке.

22 ноября, в основной день форума, состоится пленарное заседание и две тематические сессии. В том числе будут обсуждаться вопросы сохранения исторической памяти и подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.