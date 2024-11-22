Поколения вместе

Социальные проекты, просветительские и благотворительные акции уже стали нормой жизни и для активистов ветеранского движения. И на этом добром пути совершенно не случайно детский центр «Ключ Разумения» и Совет ветеранов Гатчинского района нашли друг друга, а объединила их тема Великой Отечественной войны.

Все началось три года назад – в 2022 году, через год после того, как «Ключ Разумения» распахнул свои двери в городе Гатчине. Его открыла Людмила Викторовна Стуглева. В поисках единомышленников она обратились к председателю Совета ветеранов Гатчинского района Людмиле Николаевне Голубевой, которая тогда только возглавила ветеранское движение. Поэтому и у нее на новом поприще, как говорится, все был впервые и вновь.

Людмила Викторовна и Людмила Николаевна сразу нашли друг друга.

- Идея сотрудничества ветеранов с детским развивающим центром мне очень понравилась, – рассказывает Людмила Голубева. – Мы никогда не отказываемся ни от чего нового и интересного. Встретились, пообщались - и все сложилось. Первое мероприятие детского центра, в котором участвовали ветераны, было посвящено блокаде Ленинграда. К его организации были подключены сотрудники детской библиотеки.

Потом с успехом прошла праздничная встреча накануне Дня Победы. А в 2023 году между организациями было подписано соглашение и разработан совместный план работы.

«Ветеран живёт рядом»

Первый долгосрочный патриотический проект для детей дошкольного возраста был реализован в 2023-2024 учебном году. Он назывался «Ветеран живет рядом» и посвящался 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проект объединил детский центр, семью и социум – Совет ветеранов Гатчинского района, Гатчинскую детскую библиотеку и музей города Гатчины. Проект не имел финансирования, это была взаимная договоренность и программа, структурирующая деятельность всех партнеров-участников проекта, включая педагогов центра.

Очень важно, что представители старшего поколения встречаются с детьми не только в праздничные даты, когда они в центре внимания, – это постоянное общение, работа круглый год. Таким образом, в той или иной степени, ветераны стали соучастниками всех патриотических мероприятий детского центра.

Актуальность выбранной темы в условиях современной России не подлежит сомнению. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. В течение последних десятилетий переосмыслено само понятие патриотического воспитания дошкольников, его содержание, цели и задачи.

- У Виктора Астафьева есть замечательные слова: «Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина – он еще не сирота. Всё проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда – никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине...» Чувство любви к Родине – одно из самых сильных, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли он привязанность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. Как научить детей помнить защитников Родины, гордится мужеством, героизмом, стойкостью советских солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков и детей? Где взять эти знания, чтобы передать детям? Время все дальше отодвигает события Великой Отечественной войны и, к сожалению, с каждым годом ветеранов остается все меньше. Закономерности человеческой жизни таковы, что скоро их не останется совсем. Очень важно именно сейчас не прервать живую нить памяти о подвиге нашего народа, – уверена Людмила Стуглева.

Чтобы помочь нынешним мальчишкам и девчонкам, живущим под мирным небом, по-новому посмотреть на своих прадедушек и прабабушек, разработчики проекта «Ветеран живет рядом» решили проводить патриотическое воспитание дошкольников через цикл мероприятий с участием ветеранов войны и родителей.

Полгода детей знакомили в хронологической последовательности с историческими фактами военных лет, рассказывали об участниках Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы Гатчины, о выдающихся личностях, которые сыграли большую роль в истории города и района. Это были экскурсии, дидактические и сюжетно-ролевые игры, чтение книг, знакомство с ветеранами, беседы о Великой Отечественной войне, изучение стихов и песен, театрализация, встречи и праздники.

Дети приходили в Совет ветеранов на эксклюзивную выставку, посвященную блокаде Ленинграда: читали стихи, слушали экскурсовода, удивлялись раритетам.

Ветераны посещали детский центр, где вместе с детьми рисовали поздравительные открытки к Дню защитника Отечества – для участников СВО. Также вместе, своими руками, сделали коллективный плакат, наполненный силой любви, и отправили нашим бойцам. Встреча завершилась исполнением военных песен.

Родители принимали участие в сборе исторического материала, изготовлении экспонатов для тематических выставок и экскурсий.

В целом проект с детьми, родителями и ветеранами не только позволил создать методические материалы, но и дал толчок для дальнейшего развития темы патриотического воспитания детей.

Опыт был успешным, и к 80-летию Великой Победы был запущен следующий проект – «Мы победили!» на 2024–2025 учебный год.

Три Людмилы – это сила

В 2024 году, к началу реализации очередного долгосрочного патриотического проекта «Мы победили», детский центр посещало уже более 45 дошкольников.

В проекте появился третий партнер – АНО УО «Школа имени Императора Александра III», которую возглавляет тоже Людмила – Людмила Михайловна Васильева. Теперь в проекте участвуют ученики начальных классов. И это расширило географию проекта, увеличило перечень мероприятий, разнообразило формы и средства их реализации.

Первым делом ученики школы имени Императора Александра III вместе с дошкольниками отправились в гости к ветеранам, а потом были совместные викторины, экскурсии и …процесс пошел.

К проекту подключился депутат Гатчинского округа Игорь Анатольевич Королев. Он помогает с автобусами, на которых участники проекта: дети, родители, педагоги и ветераны – выезжают на патриотические экскурсии и в музеи.

«Мы победили!»

- День Победы близок и понятен детям дошкольного возраста, потому что реализует достаточно простую, ясную идею, известную им по сказкам, –добро борется со злом и в финале всегда побеждает, – рассказывает Людмила Васильевна Стуглева.

План мероприятий проекта «Мы победили!» расписан до июня 2025 года включительно. Так, в октябре 2024 года начался сбор документов и фотографий из семейных архивов для книги «Герои Гатчины в Великой Отечественной войне».

В этом году дети впервые участвовали в благотворительной акции «Три Д (Делай Добро Другим)», которую проводит Совет ветеранов. Суть мероприятия проста – провести совместное чаепитие. Но сначала детей научили, как нужно встречать пожилых людей, как правильно открыть дверь, помочь раздеться, проводить, усадить на стул, поставить чашку, о чем разговаривать – то есть, как проявить уважение. Дети рассказывали стихи, пели песни. Взрослые восхищались талантами. И все остались довольны друг другом.

- Гордость за свою Родину, любовь к родному краю, уважение традиций, понимание неповторимости культуры своего народа, почитание его героев – все это входит в понятие патриотизма. Без уважения к истории своего Отечества, своей малой родины – Гатчины – нельзя воспитать у детей чувства собственного достоинства и уверенности в себе, – считает Людмила Васильевна Стуглева.

22 ноября воспитанников центра «Ключ Разумения» ждет экскурсия в музее Красногвардейского укрепрайона (поселок Новый Свет). Вместе с ветеранами ученики школы имени императора Александра III участвуют в игре «Полевая почта». Жюри из числа из членов Совета ветеранов оценит конкурс чтецов «Наша победа» среди родителей и детей.

В декабре в центре «Ключ Разумения» запланирована беседа «Труд и обучение детей в блокадном Ленинграде» с участием Почетного гражданина города Гатчины, жителя блокадного Ленинграда Константина Николаевича Ермакова, а затем – культпоход в музей города Гатчины.

Насыщенным будет и первый месяц 2025 года. Житель блокадного Ленинграда Евгений Сергеевич Килимов проведет с детьми беседу «Блокадное детство». В центре «Ключ Разумения» будет организовано памятное мероприятие, посвященное 81-й годовщине освобождения Гатчины от оккупантов.

На весну запланировано сов-местное посещение музея обороны и блокады Ленинграда и экскурсия к монументу героическим защитникам Ленинграда. Для детей будут организованы дидактические игры «Найди город на карте» и «О каком городе говорю».

Продолжится оформление альбома фотографий и сбор информации о гатчинцах – героях Великой Отечественной войны. Этот альбом, как и книга «Герои Гатчины в Великой Отечественной войне», пополнят методическую копилку педагогов и привлекут внимание родителей к патриотической теме.

В мае в школе имени императора Александра III пройдет праздник «Мы победили!», главными героями и участниками которого станут ветераны.

В июне состоится заключительный этап проекта «Мы победили!» – музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню Победы. К этому времени будет сконструирован тематический макет и оформлены выставки детских рисунков, рассказывающие об этом знаменательном событии.

- Наше сотрудничество не ограничивается рамками одного проекта, – подчеркивает Людмила Николаевна Голубева. – Живое творческое общение нравится и ветеранам, и детям, и молодежи. С большим успехом проходят акции «Поколения вместе поют военные песни». Хорошо зарекомендовали себя исторические викторины на разные темы для трех поколений гатчинцев. Наш командный мозговой штурм показывает, чем мы можем быть полезны и как можем эффективно дополнять друг друга. Уверена, что впереди у нас еще много интересных совместных дел!

Татьяна Можаева