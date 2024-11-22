Кошки, крысы и все-все-все

Праздник в пользу братьев наших меньших прошел на втором этаже ТРК 16 ноября. Здесь были представлены приюты и фонды помощи животным из Гатчины и Петербурга.

Фестиваль проводится в Гатчине в третий раз, и с каждым годом он немного расширяется. Как заметила организатор и идейный вдохновитель фестиваля, руководитель центра «Альтера Вита» Дарья Варламова, в этом году количество участников возросло: больше стало помощников, партнеров, спонсоров лотереи, больше мастеров, которые проводят занятия с детьми.

Среди участников фестиваля – петербургский приют для животных «Теремок», где живут более 190 собак и 70 кошек.

Более десяти лет назад для помощи бездомным животным в Гатчине была создана группа «Чуткое сердце». Своего приюта у нее нет, все спасенные четвероногие живут у кураторов дома или на платных передержках. Волонтеры забирают их с улицы, лечат, адаптируют и ищут им хороший новый дом. Сейчас под опекой у «Чуткого сердца» – 30 кошек и девять собак, которые ждут хозяев.

Приехал на фестиваль центр помощи кроликам и грызунам «РУТА». Волонтеры центра помогают кроликам, попавшим в беду, – выброшенным на улицу и на помойку, отказникам в ветклиниках, пострадавшим от жестокости и халатности людей. Каждого кролика лечат, приводят в хорошее состояние, берут на передержку, а потом ищут дом. Команда волонтеров «РУТА» еще раз доказала: кролики – это не только ценный мех и т.д. Кролик может стать маленьким пушистым другом и настоящим членом семьи. Не надо покупать – возьмите в центре помощи животным!

На фестивале традиционно проходил «зеленый обмен» – акция от «Раздельного сбора» для любителей комнатных растений: приносишь кактус – забираешь фикус, или наоборот. И, конечно, тут же шел сбор отработанных батареек и блистеров от таблеток.

Гостей и участников фестиваля развлекали активисты Школы третьего возраста и юные танцоры.

В этот раз на фестивале работало несколько мастер-классов: юные гости с удовольствием расписывали брелки в виде котиков, вязали и шили игрушечных котят, мастерили подарочные пакеты из старых журналов на экологическом мастер-классе.

Здесь же можно было приобрести настоящую почтовую открытку с кошкой, задать вопросы ветеринарам из мариенбургской клиники «ДоброВет», сделать нательную роспись хной.

На фестивале работал пункт обмена «Зоовещеворот»: тут принимали любые новые вещи для питомцев – корма, миски, игрушки, ветеринарные препараты, а взамен можно было взять что-нибудь нужное из этих принадлежностей.

Фотовыставка «До встречи с тобой» была посвящена бездомным животным, спасенным с улицы: фото «до» и «после». Цель выставки – показать контраст между жизнью брошенной кошки или собаки – голодной, худой, грязной, часто травмированной – до встречи с отзывчивым человеком и жизнью спасенного животного – здорового, ухоженного, обретшего дом или ожидающего встречи с новым хозяином. Организаторы фестиваля надеются, что такие фотографии никого не оставят равнодушным, и многие захотят помочь бездомным четвероногим друзьям, а может быть, подарить кому-то из них дом, любовь и заботу.

Гостям фестиваля предлагалось сыграть в беспроигрышную лотерею и поучаствовать в благотворительном сборе вещей, кормов, игрушек для животных. Средства, собранные от лотереи, пойдут в фонд помощи братьям нашим меньшим.

Однако главная цель фестиваля, по словам Дарьи Варламовой, – донести до людей тот факт, что животные нуждаются в нашей помощи, и есть такой «параллельный мир», где ждут нашего посильного участия. Если хотя бы несколько человек заинтересуются и даже захотят взять из приюта четвероногого друга – уже хорошо.

Крысы и Koshki-фест

Гвоздем программы фестиваля стали его усатые и хвостатые участники: Фонд помощи брошенным крысам Петербурга присутствовал на празднике вместе со своими подопечными. Декоративные крыски – белые, черные, пятнистые – смирно сидели в клетках, пока временные хозяева не извлекали их наружу к удовольствию публики. Взрослые, подростки и маленькие дети – все рвались посмотреть, подер-жать, погладить. Грызуны оказались общительными и добрыми: такое обилие людского внимания им не мешало. Все они нуждаются в новых хозяевах, фонд – временное пристанище.

Петербургский фонд помощи брошенным крысам участвует в гатчинском фестивале впервые, хотя существует более 15 лет. Образовался он, как это обычно бывает, стихийно, благодаря волонтерам. Сейчас это достаточно известная организация, куда отдают крыс, в том числе и на передержку. Бывает, люди оставляют животное на время, когда уезжают; некоторые отдают насовсем, потому что возникла аллергия. Многих питомцев сотрудники фонда находят сами – например, выброшенных вместе с клеткой на помойку.

- В среднем, в месяц у нас бывает от 40 до 60 крыс: сколько поступает, столько же примерно и пристраиваем, – рассказывает руководитель фонда Юлия Михайлова. – В ветклинике у нас есть врач-ратолог, который осматривает, лечит наших крыс, и только после этого мы их отдаем в хорошие руки. Бывает, конечно, аврал. Например, несколько лет назад мы забирали крыс из неблагополучной квартиры на

ул. Карпинского в Петербурге. Крысы же приносят потомство каждый 21 день, и там они бесконтрольно расплодились и жили по всей квартире. В общем, мы вывозили их сумками, сотню или две. Но такое бывает, к счастью, крайне редко.

- И как вы их пристраиваете?

- Мы размещаем посты в соцсетях, в основном, во «ВКонтакте». У каждой крысы есть свой куратор, который занимается ее устройством в семью; мы отдаем их бесплатно, но принимаем добровольные пожертвования.

Юлия Михайлова по профессии бизнес-аналитик в IT. Крысами начала заниматься лет пятнадцать назад: сначала завела у себя дома, потом пришла в фонд – дежурила в стационаре, убирала клетки как волонтер. И теперь без хвостатых жизни уже не представляет.

- Я делала перерыв. Крысы ведь мало живут – года два, в среднем. Только привыкнешь к ней, два года проходит – и все. Но я всё равно вернулась к этому, я без них уже не могу, – призналась Юлия. – Крысы – животные умные. Они знают своего хозяина и реально поддаются дрессировке. В интернете можно посмотреть ролики, как дрессировать.

- Сколько их у вас дома?

- На данный момент у меня два «старичка»: один попал к нам в фонд из вивария, в сентябре ему исполнилось три года – это для крысы очень большой возраст. Второй – отказник, которого оставили в ветклинике. У него была большая опухоль вдоль тела, и девушка оставила его на операцию, а забирать не стала. А у меня как раз один этот долгожитель остался, все друзья его уже ушли, и я решила взять ему товарища.

Дело в том, что крысы – социальные животные. Мы не рекомендуем держать их по одной. Бывает, что люди покупают в зоомагазине одну крысу, и такая крыса с рождения вполне может жить одна, но ей нужно уделять много внимания. Нельзя купить крысу, посадить ее в клетку и думать, что ей там будет хорошо. Нет, они очень любят общение. То есть, либо вы общаетесь с крысой постоянно, либо просто покупаете ей однополую пару – они не подерутся, а будут спокойно вместе жить. Единственное, взрослых покупать не надо, лучше взять из одного помета маленьких. А в содержании одна или две крысы – вообще нет разницы.

- Насколько, кстати, сложно ее содержать?

- Крысы неприхотливы. Им нужна клетка, которая соответствует размерам, просторная, и чтобы выгул был. Допустим, на диван можно выпускать крысу погулять часа на два-три, кто сколько может. Если хотите выгуливать по комнате, все провода должны быть спрятаны, иначе сгрызет, током ударит – и все. В клетке им нужны гамачки, домики, любой наполнитель (кроме сена и опилок), поилка. Корм для крыс продается заводской, многие покупают разного вида зерно и смешивают. Помимо крысиного корма в рацион можно добавлять человеческую еду: яблоки, груши, огурец, банан, ягоды – например, клубнику, орехи, творожки, кашки, курочку вареную. Не стоит давать сырое мясо и продукты, которые вызывают газо-

образование, а также нельзя копчености, соленья, сладости и алкоголь. В общем, рекомендации по здоровому питанию – практически как у людей.

- Как крысы уживаются с другими домашними животными?

- У меня дома собака – швейцарская овчарка. Такая же, как немецкая, только белая, пушистая. Я специально выбирала не охотничью породу, и пес у меня с детства приучен к крысам, у него даже есть специальная команда. Когда у меня было много крыс, у них был свой диванчик, там стояла большая клетка, она всегда была открыта, и крысы свободно гуляли по дивану. И если крыса подходила к краю, чтобы она не спрыгнула, я всегда говорила: «Вегас, у тебя убегает крыса!» И он бежал и носом отодвигал ее от края. Сопротивлялся только один крыс, он попал ко мне из числа отказных, я назвала его Гарри Поттером – он был черный с отметиной на лбу. И вот он единственный, кто не боялся собаки и кусал ее за нос.

- А какой породы вот эти крысы на фестивале?

- У крыс нет породы, есть только разновидность. Это все декоративные крысы, дикими мы не занимаемся. К нам иногда обращаются, когда видят где-то крыс, но здоровых диких крыс вы никогда не поймаете. Если крысу удалось словить, значит, она домашняя. Они отличаются окрасом: белые, черные, серо-коричневые, пятнистые. В дикой природе они не выживают. Нельзя выбросить декоративную крысу с расчетом на то, что она приживется в подвале или на помойке – не приживется, погибнет. Я всегда привожу в пример собак: вот взять чихуахуа – это ведь тоже род псовых, как и волки, а что будет, если такую собачку выкинуть в лесу?

- Ваш фонд не принимает других грызунов – белых мышек, например?

- Вообще мы полноценно занимаемся только крысами. К нам иногда попадают и мышки, и змеи, и хомячки, но для этого есть свои фонды. Просто они, видимо, совсем перегружены.

…Такие фестивали, как Koshki-фест, организованный центром спасения животных «Альтера Вита», и призваны изменить ситуацию в обществе: чтобы снизилась нагрузка на приюты для животных, и может быть, когда-нибудь надобность в них вовсе отпадет. Если, конечно, знаменитая фраза Сент-Экзюпери дойдет до сознания каждого: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Екатерина Дзюба