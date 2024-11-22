«Русская Атлантида» в Рождествено

На полотнах, представленных в экспозиции, оживают живописные уголки России: Дом-музей Чайковского в Клину, старинная усадьба Абрамцево под Сергиевым Посадом, Рождество-Богородичный монастырь в Мордовии. Каждая картина — это возможность прикоснуться к далёким достопримечательностям, не покидая пределов Ленинградской области.

Выставка объединила 33 пейзажа 31 художника, написанные в разных техниках и материалах. Это не просто экспозиция, а настоящая панорама творческих поисков, каждая деталь которой отражает стиль и почерк её автора.

– Например, Александр Филиппов и Ольга Петрова. Эти художники — наш авангард. Во время пленэров – традиционных выездов на природу, они создают по две-три серьёзные работы в день и решают сложные творческие задачи, – заявил руководитель проекта, заслуженный работник культуры РФ Виталий Васильев.

Проект «Русская Атлантида» посвящён сохранению российского культурного наследия. Его главные задачи — поддержка русской академической школы живописи и поиск талантов по всей стране. Участникам пленэров предоставляют бесплатное проживание и питание, а в ответ они передают свои работы для последующих выставок. За десять лет участники «Русской Атлантиды» - более 1000 художников – побывали в Псковской, Московской, Рязанской, Ростовской областях. В этом году состоялось 23 пленэра, два из которых прошли на берегах великого озера Байкал.

– Мы привлекаем молодых художников, потому что за ними — будущее искусства. В этом году их особенно много, и это радует, — подчеркнул Виталий Васильевич.

Открытие выставки в Рождествено стало событием не только для художников, но и для жителей Ленинградской области. На церемонию приехали участники нынешнего года и те, кто уже работал с проектом ранее.

– Выставка оформлена очень красиво и превзошла все мои ожидания. Молодёжи обязательно нужно побывать здесь, — поделился своими впечатлениями Артём Белов, гость выставки.

Для участников проекта и гостей выставки организовали экскурсию по реставрационным мастерским Международного центра. Специалист центра Мария Макарова представила посетителям уникальное оборудование, музейные предметы и подробно рассказала о процессе их восстановления.

Экспозиция «Русская Атлантида» будет работать до 29 декабря. Чтобы посетить выставку, необходимо записаться по телефону: +7 (812) 501-81-45. Для Ленинградской области это не просто культурное событие, а способ напомнить о том, как важна связь традиций прошлого с творческими поисками настоящего.

Ксения Иванова

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